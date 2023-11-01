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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

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Сообщение от министра, масштабная авария и «омская» монета. Омск сегодня

1 ноября 2023, 13:42
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Мошенники стали писать сообщения омичам от имени министров

В омской полиции рассказали о распространяющемся виде мошенничества — сообщениях от «членов правительства». Их содержание, как правило, следующее: «министр» предупреждает получателя о том, что с ним скоро свяжется некий куратор или представитель правоохранительных органов по важному вопросу, обязательно нужно ответить. О ситуации от первого лица рассказал министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник, не по своему желанию замешанный в проделки мошенников, и сотрудники правоохранительных органов.

Беспокоят сверху. Омичам стали приходить сообщения от «членов правительства»
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Новость №2. Дома в Чкаловском поселке остались без тепла из-за крупной аварии

Сегодня утром в районе улиц Олимпийская и Юбилейная случилась крупная коммунальная авария, из-за которой жители нескольких домов и социальные учреждения остались без отопления. Оказалось, что с 08:30 выведен из строя участок тепловых сетей на Олимпийской, 4. В общей сложности без отопления и горячей воды утром остались 44 объекта. По этой причине родители забирали детей из детских садов и школ, некоторые образовательные учреждения переходили на сокращенные уроки.

Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях
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Новость №3. С 3 ноября в обращение выйдет 10-рублевая монета, посвященная Омской области

3 ноября Банк России выпустит в обращение памятную монету «Омская область» номиналом 10 рублей в рамках серии «Российская Федерация». Тираж составит 1 млн штук, его отчеканили в Московском монетном дворе. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца. На реверсе монеты изображен герб региона, вверху на окружности присутствует надпись «Российская федерация», а внизу — «Омская область».

Банк России выпустит 10-рублевую монету, посвященную Омской области
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