Сообщение от министра, масштабная авария и «омская» монета. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Новость №1. Мошенники стали писать сообщения омичам от имени министров
В омской полиции рассказали о распространяющемся виде мошенничества — сообщениях от «членов правительства». Их содержание, как правило, следующее: «министр» предупреждает получателя о том, что с ним скоро свяжется некий куратор или представитель правоохранительных органов по важному вопросу, обязательно нужно ответить. О ситуации от первого лица рассказал министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник, не по своему желанию замешанный в проделки мошенников, и сотрудники правоохранительных органов.
Новость №2. Дома в Чкаловском поселке остались без тепла из-за крупной аварии
Сегодня утром в районе улиц Олимпийская и Юбилейная случилась крупная коммунальная авария, из-за которой жители нескольких домов и социальные учреждения остались без отопления. Оказалось, что с 08:30 выведен из строя участок тепловых сетей на Олимпийской, 4. В общей сложности без отопления и горячей воды утром остались 44 объекта. По этой причине родители забирали детей из детских садов и школ, некоторые образовательные учреждения переходили на сокращенные уроки.
Новость №3. С 3 ноября в обращение выйдет 10-рублевая монета, посвященная Омской области
3 ноября Банк России выпустит в обращение памятную монету «Омская область» номиналом 10 рублей в рамках серии «Российская Федерация». Тираж составит 1 млн штук, его отчеканили в Московском монетном дворе. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца. На реверсе монеты изображен герб региона, вверху на окружности присутствует надпись «Российская федерация», а внизу — «Омская область».