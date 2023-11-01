Сообщение от министра, масштабная авария и «омская» монета. Омск сегодня

В омской полиции рассказали о распространяющемся виде мошенничества — сообщениях от «членов правительства». Их содержание, как правило, следующее: «министр» предупреждает получателя о том, что с ним скоро свяжется некий куратор или представитель правоохранительных органов по важному вопросу, обязательно нужно ответить. О ситуации от первого лица рассказал министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник, не по своему желанию замешанный в проделки мошенников, и сотрудники правоохранительных органов.