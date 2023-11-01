Семак выступил с критикой формата Кубка России

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Согласно его словам, он не понимает, почему следующий этап турнира разделен на такой долгий период, когда первый матч играется в декабре, а следующий только через три месяца, пишет Общественная служба новостей.
Кроме того, Семак отметил, что можно было бы избегать совпадения игр с днями проведения Лиги чемпионов, а также увеличить временной интервал между матчами, чтобы обеспечить более щадящий режим для команд.