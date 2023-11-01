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Семак выступил с критикой формата Кубка России

1 ноября 2023, 08:41
Во время пресс-конференции после победы «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» главный тренер петербургской команды Сергей Семак высказал свое несогласие с форматом Кубка России и поделился своими претензиями к календарю соревнований.

Согласно его словам, он не понимает, почему следующий этап турнира разделен на такой долгий период, когда первый матч играется в декабре, а следующий только через три месяца, пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, Семак отметил, что можно было бы избегать совпадения игр с днями проведения Лиги чемпионов, а также увеличить временной интервал между матчами, чтобы обеспечить более щадящий режим для команд.

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