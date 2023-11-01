Рособрнадзор нашел нарушения в 13 вузах, проводящих экзамены для мигрантов

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Эта информация была озвучена Светланой Кочетовой, заместителем руководителя Рособрнадзора, пишет 360tv.ru.
Она также отметила, что сотрудники ведомства принимали участие в проведении проверок, которые были организованы прокуратурой в различных регионах России. В результате обнаружены нарушения в каждой из этих организаций.
Рособрнадзор уже направил свои заключения в Генпрокуратуру, которая будет проводить контрольные мероприятия в отношении учебных заведений, нарушивших законодательство.
Мигранты проходят экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. После успешной сдачи этих испытаний им выдают соответствующий сертификат, который позволяет получить разрешение на работу, а также вид на жительство и гражданство.