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Рособрнадзор нашел нарушения в 13 вузах, проводящих экзамены для мигрантов

Рособрнадзор нашел нарушения в 13 вузах, проводящих экзамены для мигрантов

1 ноября 2023, 13:55
Фото: Midjourney
Рособрнадзор проанализировал работу 13 вузов России, где проходят экзамены для мигрантов. В ходе проверки были обнаружены нарушения во всех этих учебных заведениях.

Эта информация была озвучена Светланой Кочетовой, заместителем руководителя Рособрнадзора, пишет 360tv.ru.

Она также отметила, что сотрудники ведомства принимали участие в проведении проверок, которые были организованы прокуратурой в различных регионах России. В результате обнаружены нарушения в каждой из этих организаций.

Рособрнадзор уже направил свои заключения в Генпрокуратуру, которая будет проводить контрольные мероприятия в отношении учебных заведений, нарушивших законодательство.

Мигранты проходят экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства страны. После успешной сдачи этих испытаний им выдают соответствующий сертификат, который позволяет получить разрешение на работу, а также вид на жительство и гражданство.

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