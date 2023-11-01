Продавцы вынуждают россиян переплачивать, заявил экономист Слипенькин

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Например, они могут оформить кредит вместо рассрочки. По словам эксперта, в цену товара заложены риски, с которыми продавец столкнется при продаже его в рассрочку, пишет Общественная служба новостей.
Специалист отметил, что поскольку рассрочка доступна широкому кругу покупателей, убытки неизбежны и нужно их компенсировать. Поэтому продавец повышает цену, чтобы покрыть все риски, связанные с процентами за использование оборотного капитала, который может быть отложен.