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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Продавцы вынуждают россиян переплачивать, заявил экономист Слипенькин

1 ноября 2023, 06:13
Экономист Владимир Слипенькин сообщил, что продавцы магазинов заставляют россиян переплачивать.

Например, они могут оформить кредит вместо рассрочки. По словам эксперта, в цену товара заложены риски, с которыми продавец столкнется при продаже его в рассрочку, пишет Общественная служба новостей.

Специалист отметил, что поскольку рассрочка доступна широкому кругу покупателей, убытки неизбежны и нужно их компенсировать. Поэтому продавец повышает цену, чтобы покрыть все риски, связанные с процентами за использование оборотного капитала, который может быть отложен.

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