Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На одном из сайтов появилось объявление о продаже земельного участка площадью 1392 кв. м, который находится на улице Красный Путь, недалеко от остановки «Рабиновича». Приобрести его можно за 60 млн рублей.
На участке с кадастровым номером 55:36:040101:8642 можно возводить административные здания и офисы коммерческих организаций. По сути, свободная земля в центре Омска находится между 12-этажным домом №69 и двухэтажным зданием №75 на Красном пути. Сейчас она представляет собой зону с пешеходными дорожками и скамейками.
В объявлении уточняется, что участок оформлен в собственность и получены все ТУ. Также продавец представил и эскиз готового здания, которое можно построить в указанном здании. Заказчиком проекта детского художественного центра с кафе-мороженым по улице Красный Путь указано ООО «Загородный-2». Согласно открытым данным, эта фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее учредителями являются Михаил и Виталий Ольшанские.
Ранее Город55 рассказывал, что на Харьковской продают за 84 млн рублей заброшенный заводской корпус. Его предлагают переделать под гостиницу или ТЦ.