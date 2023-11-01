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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

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Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей

1 ноября 2023, 05:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

14 соток в центре Омска за 60 миллионов продают под деловой комплекс

Площадь земельного участка составляет 1392 кв. м.

На одном из сайтов появилось объявление о продаже земельного участка площадью 1392 кв. м, который находится на улице Красный Путь, недалеко от остановки «Рабиновича». Приобрести его можно за 60 млн рублей.

На участке с кадастровым номером 55:36:040101:8642 можно возводить административные здания и офисы коммерческих организаций. По сути, свободная земля в центре Омска находится между 12-этажным домом №69 и двухэтажным зданием №75 на Красном пути. Сейчас она представляет собой зону с пешеходными дорожками и скамейками.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

В объявлении уточняется, что участок оформлен в собственность и получены все ТУ. Также продавец представил и эскиз готового здания, которое можно построить в указанном здании. Заказчиком проекта детского художественного центра с кафе-мороженым по улице Красный Путь указано ООО «Загородный-2». Согласно открытым данным, эта фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее учредителями являются Михаил и Виталий Ольшанские.

Ранее Город55 рассказывал, что на Харьковской продают за 84 млн рублей заброшенный заводской корпус. Его предлагают переделать под гостиницу или ТЦ.

Можно переделать в гостиницу или ТЦ. В Омске за 84 млн продают корпус завода
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Торговый центр#Земельный участок#Новости#Юлия Истомина
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