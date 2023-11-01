Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей

В объявлении уточняется, что участок оформлен в собственность и получены все ТУ. Также продавец представил и эскиз готового здания, которое можно построить в указанном здании. Заказчиком проекта детского художественного центра с кафе-мороженым по улице Красный Путь указано ООО «Загородный-2». Согласно открытым данным, эта фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, ее учредителями являются Михаил и Виталий Ольшанские.