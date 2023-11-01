По поручению Валерия Лимаренко на Сахалине отремонтировали более 3 тысяч подъездов

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Published Сегодня, 06:57
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Лидером островного региона по скорости выполнения заданного плана стал Охинский городской округ. Там уже привели в порядок 140 подъездов — этот объем нужно было выполнить за год. Однако большую часть ремонта подрядчики провели летом, а к осени сдали оставшиеся объекты.
«Ремонт в подъезде нашего дома завершился летом. Нам покрасили и побелили стены, обновили краску на тамбурной двери, установили новые почтовые ящики. Стало светло и чисто. Вместе с другими жильцами мы решили тоже поучаствовать в этой работе — развесили картины, поставили кашпо с цветами. Сейчас думаем над тем, какой рисунок изобразить на стенах», — рассказала охинка Ольга Зернина.
В ближайшие недели ремонт подъездов закончат в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Ногликском и Томаринском районах. Также подрядчики завершают работы в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах. Отличные результаты показывает и Южно-Сахалинск: в городе уже привели в порядок 1,5 тысячи общедомовых пространств.
«Многие муниципалитеты, несмотря на объем работ, набрали хороший темп и вышли на финишную прямую. До конца года нам осталось обновить 828 объектов. Субсидия из областного бюджета в размере 367 млн рублей позволит закончить работы своевременно. В 2024 году ремонт коснется еще 2,5 тысячи подъездов», — пояснила ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. Управляющим компаниям, которые принимают участие в программе, возмещают половину затрат. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке УК ведутся дополнительные работы по благоустройству мест общего пользования — художественное оформление стен, озеленение помещений.
Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом районе Сахалинской области. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в приложении «Острова.65», выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта — улучшить доступность системы государственных и муниципальных услуг в регионе.