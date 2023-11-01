Певец Сюткин: бас-гитарист «Браво» Лапин предложил название для хита «Вася»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сергей Лапин, бывший бас-гитарист группы «Браво», сыграл важную роль в создании хита «Вася». Именно он предложил назвать стилягу в песне таким именем. Валерий Сюткин, автор текстов песен для группы, рассказал 360tv.ru о том, как произошло это решение.
На репетиции, когда они работали над песней, Сергей сказал: «За 'Эдика' нам навалят шахтеры в Кемерово». Валерий предложил имя «Ваня», но Сергей сразу же сказал «Вася». Эта идея певцу очень понравилась, хотя гитарист Евгений Хавтан был удивлен.
Он объяснил свою идею: почему стиляга не может быть Василием? Певец отметил, что Сергей Лапин был ярким и стильным человеком, и самым стильным басистом группы. Он также отметил его музыкальность и стиляжную пластику.
Сюткин выразил грусть по поводу потери такого яркого и стильного человека. Он сказал, что Лапин был настоящим украшением концертов и отлично играл на бас-гитаре.
Сергей Лапин внес большой вклад в популярность группы, заключил Сюткин.