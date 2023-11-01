Певец Сюткин: бас-гитарист «Браво» Лапин предложил название для хита «Вася»

На репетиции, когда они работали над песней, Сергей сказал: «За 'Эдика' нам навалят шахтеры в Кемерово». Валерий предложил имя «Ваня», но Сергей сразу же сказал «Вася». Эта идея певцу очень понравилась, хотя гитарист Евгений Хавтан был удивлен.