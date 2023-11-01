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Певец Сюткин: бас-гитарист «Браво» Лапин предложил название для хита «Вася»

Певец Сюткин: бас-гитарист «Браво» Лапин предложил название для хита «Вася»

1 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Сергей Лапин, бывший бас-гитарист группы «Браво», предложил название «Вася» для хита и внес значительный вклад в популярность коллектива, по словам Валерия Сюткина.

Сергей Лапин, бывший бас-гитарист группы «Браво», сыграл важную роль в создании хита «Вася». Именно он предложил назвать стилягу в песне таким именем. Валерий Сюткин, автор текстов песен для группы, рассказал 360tv.ru о том, как произошло это решение.

На репетиции, когда они работали над песней, Сергей сказал: «За 'Эдика' нам навалят шахтеры в Кемерово». Валерий предложил имя «Ваня», но Сергей сразу же сказал «Вася». Эта идея певцу очень понравилась, хотя гитарист Евгений Хавтан был удивлен.

Он объяснил свою идею: почему стиляга не может быть Василием? Певец отметил, что Сергей Лапин был ярким и стильным человеком, и самым стильным басистом группы. Он также отметил его музыкальность и стиляжную пластику.

Сюткин выразил грусть по поводу потери такого яркого и стильного человека. Он сказал, что Лапин был настоящим украшением концертов и отлично играл на бас-гитаре.

Сергей Лапин внес большой вклад в популярность группы, заключил Сюткин.

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