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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

иллюстрация

Перебил и унизил. В Омске парень получил наказание за оскорбление судьи

1 ноября 2023, 10:59
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудили молодого человека за унижение судьи при оглашении приговора

Конфликт возник на заседании, на котором оглашалось наказание за хранение запрещенных веществ.

В Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении 20-летнего сельчанина. Его признали виновным в оскорблении судьи.

Молодого жителя Саргатского района приговорили к лишению свободы за угон, кражи и хранение наркотиков. Его дело рассматривали в прошлом году, 30 ноября. Примерно в полдень на открытом судебном заседании по статье за наркотические средства он начал перебивать судью Первомайского районного суда.

Парень стал выкрикивать в адрес судьи брань и словесно унижать его честь и достоинство. В итоге на него завели еще одно дело. Фигурант полностью признал вину. Теперь он должен отбывать в течение полугода наказание.

Его приговорили к исполнению исправительных работ. Зарплату при этом молодой человек будет получать не всю, так как 10% ежемесячно удерживаются в доход государства.

В общей сложности, если учесть все приговоры, он проведет полтора года в исправительной колонии общего режима. Была подана апелляционная жалоба на данное решение, однако Омский областной суд оставил приговор без изменения.

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#Омск#Омская область#Суд#Наказание#Новости#Исправительные работы#Унижение#Алина Ясинская
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