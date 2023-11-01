Перебил и унизил. В Омске парень получил наказание за оскорбление судьи

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу в отношении 20-летнего сельчанина. Его признали виновным в оскорблении судьи.
Молодого жителя Саргатского района приговорили к лишению свободы за угон, кражи и хранение наркотиков. Его дело рассматривали в прошлом году, 30 ноября. Примерно в полдень на открытом судебном заседании по статье за наркотические средства он начал перебивать судью Первомайского районного суда.
Парень стал выкрикивать в адрес судьи брань и словесно унижать его честь и достоинство. В итоге на него завели еще одно дело. Фигурант полностью признал вину. Теперь он должен отбывать в течение полугода наказание.
Его приговорили к исполнению исправительных работ. Зарплату при этом молодой человек будет получать не всю, так как 10% ежемесячно удерживаются в доход государства.
В общей сложности, если учесть все приговоры, он проведет полтора года в исправительной колонии общего режима. Была подана апелляционная жалоба на данное решение, однако Омский областной суд оставил приговор без изменения.