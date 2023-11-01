Одинокие встретят любовь: 1 ноября — День святого Иоанна Рыльского

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Святой Иоанн был известен своей благочестивостью и добротой. Он родился в богатой семье, но рано остался сиротой. Вместо того чтобы наслаждаться земными богатствами, он раздал все свое имущество бедным и поселился в пещере, где занимался скотоводством и посвящал время молитвам.
Святой Иоанн считается заступником всех, кто занимается работой на земле, и его просят о защите от стихийных бедствий.
Ясновидящая Инна Мишина поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как провести этот день и о чем просить святого Иоанна.
В этот день верующим следует прийти в церковь и помолиться святому Иоанну Рыльскому, просить его о помощи в достижении благополучия и хорошего урожая, а также о защите от бед. Нужно сердечно поблагодарить нашу землю-матушку за ее щедрые дары. Важно помнить, что в этот день не следует заниматься работами на огородах.
Инна Мишина подчеркнула, что в Иванов день каждый должен задуматься о благих делах и оказывать помощь тем, кто нуждается в ней, будь то родственники или незнакомые люди.
В этот день одинокие люди могут обрести свою вторую половинку, так как считается, что 1 ноября очень подходит для новых знакомств. Наши предки верили, что стирать в этот день приводит к проблемам, а слишком громко шуметь или танцевать можно разозлить святого.
Кроме того, в этот светлый праздник следует избегать сквернословия, ссор и злобы, так как все зло возвращается к отправителю. Желательно провести вечер в кругу семьи, накрыть на стол домашние заготовки, которые были приготовлены летом, и поблагодарить святого за урожай.