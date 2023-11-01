Одинокие встретят любовь: 1 ноября — День святого Иоанна Рыльского

В этот день верующим следует прийти в церковь и помолиться святому Иоанну Рыльскому, просить его о помощи в достижении благополучия и хорошего урожая, а также о защите от бед. Нужно сердечно поблагодарить нашу землю-матушку за ее щедрые дары. Важно помнить, что в этот день не следует заниматься работами на огородах.