Граждане РФ рискуют переплатить, покупая авто по параллельному импорту

Также стоит отметить, что начиная с конца октября, если автомобиль, который был приобретен физическим лицом за границей и зарегистрирован на него в России, был перепродан в течение 12 месяцев после первоначальной регистрации, это будет считаться коммерческой деятельностью. В таком случае владелец должен будет заплатить разницу в ставке утильсбора для физических или юридических лиц. Например, разница для автомобиля с объемом двигателя до 1 литра составит 77,8 тысячи рублей, а для автомобиля с объемом двигателя до двух литров — 302,6 тысячи рублей. Кроме того, за авто с еще более мощным двигателем придется заплатить уже 841,4 тысячи рублей.