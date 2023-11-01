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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Граждане РФ рискуют переплатить, покупая авто по параллельному импорту

1 ноября 2023, 06:08
По информации Autonews, российские водители могут столкнуться с новыми проблемами при покупке автомобиля по параллельному импорту. Это связано с изменениями в правительственном постановлении, которое регулирует уплату утильсбора.

Теперь, помимо стоимости автомобиля, покупателю может потребоваться заплатить значительную сумму утильсбора. Ставка утильсбора для импортных автомобилей заметно выросла, пишет Общественная служба новостей.

Например, за автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров нужно будет заплатить 844 тысячи рублей, а за авто с двигателем от 3 до 3,5 литра — 970 тысяч рублей. Если же транспортное средство перевозит физическое лицо на территорию Таможенного союза, ставка утильсбора составит всего 3400 рублей. Однако это распространяется только на автомобили с объемом двигателя до 3 литров и электромобили.

Также стоит отметить, что начиная с конца октября, если автомобиль, который был приобретен физическим лицом за границей и зарегистрирован на него в России, был перепродан в течение 12 месяцев после первоначальной регистрации, это будет считаться коммерческой деятельностью. В таком случае владелец должен будет заплатить разницу в ставке утильсбора для физических или юридических лиц. Например, разница для автомобиля с объемом двигателя до 1 литра составит 77,8 тысячи рублей, а для автомобиля с объемом двигателя до двух литров — 302,6 тысячи рублей. Кроме того, за авто с еще более мощным двигателем придется заплатить уже 841,4 тысячи рублей.

Утилизационный сбор на автомобили является одноразовым платежом, который покупатели транспортных средств должны заплатить государству. Это можно рассматривать как своего рода налог, средства от которого будут использоваться на необходимую утилизацию автомобилей.

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