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В омском Госстройнадзоре появился перзам начальника и врио в одном лице

Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко

1 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI

В омском Госстройнадзоре появился перзам начальника и врио в одном лице

Ильшат Чанышев сейчас занимает пост первого заместителя главы ведомства.

В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области появился новый руководитель — правда, пока только в ранге первого заместителя начальника. Этот пост занял Ильшат Чанышев, который с 30 октября обладает правом действовать без доверенности, то есть фактически имеет полномочия врио.

Напомним: начальником Госстройнадзора формально остается Анатолий Скоробогатько, но он является фигурантом дела о взяточничестве, так что с мая документы ведомства подписывала заместитель начальника Елена Анциферова. В начале октября мы писали о том, что учрежден пост первого заместителя начальника Госстройнадзора, и теперь, наконец, выяснилось, кому этот пост был предназначен.

Ильшат Чанышев родом из Ямало-Ненецкого автономного округа (его ИНН, согласно открытым данным, начинается на 89). В 2008–2014 годах он руководил департаментом госжилнадзора ЯНАО, позже чуть меньше 2 месяцев (декабрь 2019 — февраль 2020) исполнял обязанности председателя департамента городского хозяйства в Тобольске.

Напомним: с Ямало-Ненецким автономным округом связана существенная часть жизни и действующего губернатора Омской области Виталия Хоценко. Он руководил департаментом по науке и инновациям окружной администрации в 2010 году — в то самое время, когда Чанышев стоял во главе департамента госжилнадзора.

В Госстройнадзоре Омской области появилась должность первого заместителя начальника
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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Госстройнадзор
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