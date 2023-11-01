Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области появился новый руководитель — правда, пока только в ранге первого заместителя начальника. Этот пост занял Ильшат Чанышев, который с 30 октября обладает правом действовать без доверенности, то есть фактически имеет полномочия врио.
Напомним: начальником Госстройнадзора формально остается Анатолий Скоробогатько, но он является фигурантом дела о взяточничестве, так что с мая документы ведомства подписывала заместитель начальника Елена Анциферова. В начале октября мы писали о том, что учрежден пост первого заместителя начальника Госстройнадзора, и теперь, наконец, выяснилось, кому этот пост был предназначен.
Ильшат Чанышев родом из Ямало-Ненецкого автономного округа (его ИНН, согласно открытым данным, начинается на 89). В 2008–2014 годах он руководил департаментом госжилнадзора ЯНАО, позже чуть меньше 2 месяцев (декабрь 2019 — февраль 2020) исполнял обязанности председателя департамента городского хозяйства в Тобольске.
Напомним: с Ямало-Ненецким автономным округом связана существенная часть жизни и действующего губернатора Омской области Виталия Хоценко. Он руководил департаментом по науке и инновациям окружной администрации в 2010 году — в то самое время, когда Чанышев стоял во главе департамента госжилнадзора.