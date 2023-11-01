Госстройнадзор Омской области возглавил земляк Виталия Хоценко

Напомним: начальником Госстройнадзора формально остается Анатолий Скоробогатько, но он является фигурантом дела о взяточничестве, так что с мая документы ведомства подписывала заместитель начальника Елена Анциферова. В начале октября мы писали о том, что учрежден пост первого заместителя начальника Госстройнадзора, и теперь, наконец, выяснилось, кому этот пост был предназначен.