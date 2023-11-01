Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о новой марке стали

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Денис Сафин отмечает, что «Уральская Сталь» всегда вела выпуск продукции, ориентированной на внутренний рынок. Речь идет о трубных, мостовых, судостроительных, конструкционных марках стали. Наряду с этим компания непрерывно ведет разработку перспективных и инновационных видов продукции, например плакированного (биметаллического) листа, криогенных и атмосферостойких разновидностей стали, пишет kommersant.ru.
Предприятие уже смогло отгрузить первым заказчикам продукцию марки WeldUS, которая должна применяться для специализированного машиностроения, в том числе и для изготовления крупногабаритной строительной техники. В скором времени планируется выпустить на рынок еще более прочные сплавы под названием HardUS.
Термином «высокопрочная сталь» обычно обозначают сплав железа и углерода, который может выдерживать нагрузки свыше 1000 Мпа. Такие свойства обеспечиваются введением в сталь дополнительных легирующих элементов и применением термообработки — закалки с отпуском. Выпускается большое количество высокопрочных сталей, которые в большинстве случаев содержат повышенную долю легирующих элементов и, как следствие, имеют слабую пластичность, значительную чувствительность к трещинам и высокую стоимость.
Сталь WeldUS обладает оптимальным составом, она проходит через несколько режимов закалки. Так, участок термической обработки листового проката оборудован самыми инновационными роликовыми нагревательными печами, ролико-закалочной машиной, закалочным прессом, листоправильными машинами, стеллажом-холодильником, а также участком для осмотра и зачистки металла. Такое высокотехнологическое производство дает возможность выпускать до 30 тысяч тонн качественной высокопрочной стали ежемесячно.
Качественные характеристики стали WeldUS производства «Уральской Стали» — повышенная прочность, ударная вязкость при пониженных температурах, отсутствие трещин при сгибе и хорошая свариваемость.
«Уральская Сталь», кроме того, работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», — отчитался о деятельности компании ее глава Денис Сафин.