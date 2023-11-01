Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о новой марке стали

«Уральская Сталь», кроме того, работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», — отчитался о деятельности компании ее глава Денис Сафин.