Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Экономист Проданова рассказала, можно ли вернуть похищенные с кредитки деньги

Экономист Проданова рассказала, можно ли вернуть похищенные с кредитки деньги

1 ноября 2023, 08:26
Фото: 1MI
Иногда случается, что после оплаты покупок на непроверенном сайте или из-за неосторожного обращения с личными данными мошенники получают доступ к банковской карте.

Эксперт Наталья Проданова, экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно вернуть похищенные деньги.

Первым шагом должно быть блокирование карты, даже если на ней нет денег. Затем следует обратиться в банк. Если они не знают, куда исчезли ваши деньги, можно подать заявление в полицию по статье «Мошенничество» УК РФ.

К сожалению, статистика говорит в пользу мошенников. В первом квартале 2023 года удалось вернуть только 10% украденных средств. Поэтому придется платить долг в любом случае. Некоторые банки предлагают страховку от таких ситуаций, но все равно нужно будет доказать свою непричастность.

Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше всего соблюдать «гигиену пользования картой». Не стоит устанавливать большие лимиты на кредитных картах и оставлять там только необходимую сумму для одной покупки. Также рекомендуется регулярно проверять проведенные операции.

Подпишитесь
Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов
Сегодня, 09:03
Батареи остывают с пяти утра. В Чкаловске случилась серьезная авария на теплосетях
Сегодня, 07:14
«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин
Сегодня, 02:33
Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:11
Ждут бессонница и тревожность. Омскую область накроют магнитные бури
Сегодня, 03:36
Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей
Сегодня, 05:23