Экономист Проданова рассказала, можно ли вернуть похищенные с кредитки деньги

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Эксперт Наталья Проданова, экономист РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно вернуть похищенные деньги.
Первым шагом должно быть блокирование карты, даже если на ней нет денег. Затем следует обратиться в банк. Если они не знают, куда исчезли ваши деньги, можно подать заявление в полицию по статье «Мошенничество» УК РФ.
К сожалению, статистика говорит в пользу мошенников. В первом квартале 2023 года удалось вернуть только 10% украденных средств. Поэтому придется платить долг в любом случае. Некоторые банки предлагают страховку от таких ситуаций, но все равно нужно будет доказать свою непричастность.
Чтобы избежать подобных ситуаций, лучше всего соблюдать «гигиену пользования картой». Не стоит устанавливать большие лимиты на кредитных картах и оставлять там только необходимую сумму для одной покупки. Также рекомендуется регулярно проверять проведенные операции.