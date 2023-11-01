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Беспокоят сверху. Омичам стали приходить сообщения от «членов правительства»

1 ноября 2023, 10:13
Фото: 1MI
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Мошенники стали писать сообщения омичам от имени министров

О действиях злоумышленников рассказали в омской полиции, а также дели инструкцию, что делать, если пришло подобное сообщение.

Содержание сообщений, высылаемых злоумышленниками от имени членов правительства, следующее: «министр» предупреждает получателя о том, что с ним скоро свяжется некий куратор или представитель правоохранительных органов по важному вопросу. Не ответить нельзя — необходимо оказать содействие.

Так, например, о ситуации по этому «шаблону» рассказал Иван Колесник — первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот сообщения, написанного якобы от его имени, с просьбой ответить на звонок куратора.

«Уважаемые подписчики, от моего имени создали аккаунт-клон и рассылают всем вот такие сообщения. Прошу блокировать и писать жалобы на аккаунт, с которого приходят сообщения! Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников!», — обратился к омичам Колесник.

Учащение случаев мошенничества прокомментировали и в полиции. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, как нужно действовать, оказавшись в такой ситуации.

«Вступать в диалог и реагировать на такие сообщения нельзя. В действительности переписка ведется со страницы-клона, дублирующей оригинальный аккаунт узнаваемой персоны. Если вам поступило такое сообщение, обратитесь к данному человеку лично, минуя мессенджеры, и сообщите в полицию по телефону 102», — сообщили в пресс-службе омской полиции.
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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Правительство#Новости#Обман#Злоумышленник#Мошенник#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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