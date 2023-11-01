Беспокоят сверху. Омичам стали приходить сообщения от «членов правительства»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Содержание сообщений, высылаемых злоумышленниками от имени членов правительства, следующее: «министр» предупреждает получателя о том, что с ним скоро свяжется некий куратор или представитель правоохранительных органов по важному вопросу. Не ответить нельзя — необходимо оказать содействие.
Так, например, о ситуации по этому «шаблону» рассказал Иван Колесник — первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот сообщения, написанного якобы от его имени, с просьбой ответить на звонок куратора.
«Уважаемые подписчики, от моего имени создали аккаунт-клон и рассылают всем вот такие сообщения. Прошу блокировать и писать жалобы на аккаунт, с которого приходят сообщения! Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников!», — обратился к омичам Колесник.
Учащение случаев мошенничества прокомментировали и в полиции. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, как нужно действовать, оказавшись в такой ситуации.
«Вступать в диалог и реагировать на такие сообщения нельзя. В действительности переписка ведется со страницы-клона, дублирующей оригинальный аккаунт узнаваемой персоны. Если вам поступило такое сообщение, обратитесь к данному человеку лично, минуя мессенджеры, и сообщите в полицию по телефону 102», — сообщили в пресс-службе омской полиции.