Беспокоят сверху. Омичам стали приходить сообщения от «членов правительства»

Так, например, о ситуации по этому «шаблону» рассказал Иван Колесник — первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. В своем телеграм-канале он опубликовал скриншот сообщения, написанного якобы от его имени, с просьбой ответить на звонок куратора.