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С 3 ноября в обращение выйдет 10-рублевая монета с гербом Омской области

Банк России выпустит 10-рублевую монету, посвященную Омской области

1 ноября 2023, 07:10
Фото: ЦБ РФ

С 3 ноября в обращение выйдет 10-рублевая монета с гербом Омской области

Тираж составит 1 млн штук. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца.

Банк России 3 ноября выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Омская область» серии «Российская Федерация», сообщается на сайте ЦБ.

Тираж составит 1 млн штук, его отчеканили в Московском монетном дворе. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца.

На реверсе монеты изображен герб региона, вверху на окружности присутствует надпись «Российская федерация», а внизу — «Омская область».

Ранее Город55 сообщал, что омичи во время акции «Монетная неделя» сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек.

Приносили деньги в банках и ведрах. Омичи обменяли монет на 2 млн рублей
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#Экономика#Омская область#Банк россии#Евгений Игишев#Тираж#10-рублевая монета#Памятная монета
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