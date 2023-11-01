Банк России выпустит 10-рублевую монету, посвященную Омской области

Ранее Город55 сообщал, что омичи во время акции «Монетная неделя» сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек.