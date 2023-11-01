Банк России выпустит 10-рублевую монету, посвященную Омской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Банк России 3 ноября выпустит в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Омская область» серии «Российская Федерация», сообщается на сайте ЦБ.
Тираж составит 1 млн штук, его отчеканили в Московском монетном дворе. Монета будет комбинированной, состоять из диска и внешнего кольца.
На реверсе монеты изображен герб региона, вверху на окружности присутствует надпись «Российская федерация», а внизу — «Омская область».
Ранее Город55 сообщал, что омичи во время акции «Монетная неделя» сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек.