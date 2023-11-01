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Аналитик Темкин предрек появление космических пиратов через 10 лет

1 ноября 2023, 06:11
В ближайшие 10 лет в космосе появятся пираты, которые будут заниматься незаконной деятельностью. Они будут нарушать работу спутников, воровать и портить передаваемую ими информацию. Об этом сообщил аэроэксперт Вячеслав Темкин в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, в следующие 10 лет конкуренция в космосе значительно возрастет, что приведет к конфликту между странами, а не компаниями или корпорациями. Космические пираты, фактически находящиеся под контролем этих стран, начнут свою деятельность, пишет Общественная служба новостей.

Они будут разрушать оборудование, создавать помехи, красть данные или изменять их. Спутники, находящиеся на самых низких орбитах, окажутся наиболее уязвимыми для таких атак.

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