Аналитик Темкин предрек появление космических пиратов через 10 лет

По словам специалиста, в следующие 10 лет конкуренция в космосе значительно возрастет, что приведет к конфликту между странами, а не компаниями или корпорациями. Космические пираты, фактически находящиеся под контролем этих стран, начнут свою деятельность, пишет Общественная служба новостей.