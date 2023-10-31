Законопроект обезопасит россиян от нечестных подрядчиков

Posted 31 октября, 20:18
Published 31 октября, 20:18
Modified 31 октября, 22:35
Updated 31 октября, 22:35
В Госдуму были внесены законопроекты, которые позволят финансировать строительство частных домов через эскроу-счета. Главная цель этих законопроектов — обезопасить граждан от мошенничества подрядчиков и предотвратить случаи обмана при строительстве частных домов. Это также сделает процесс строительства более доступным для всех. Депутат Сергей Колунов уверен, что Государственная дума поддержит эти законодательные инициативы, разработанные правительством по поручению президента, пишет 360tv.ru.
Система эскроу предусматривает, что деньги заказчика будут храниться на специальном банковском счете до завершения строительства. Сам дом будет строиться на кредитные деньги или за счет подрядчика. Заказчик получит свои средства только после того, как объект будет сдан.
Этот механизм уже успешно использовался при строительстве жилья в многоквартирных домах. С 2019 года эскроу-счета используются при строительстве таких домов и позволяют почти полностью решить проблему обманутых дольщиков. Благодаря этой системе новые случаи обмана не возникают, а права обманутых граждан восстанавливаются.
Колунов отметил, что законопроект также предусматривает другие важные моменты. Например, страхование денежных средств на эскроу-счетах в случае лишения кредитной организации лицензии. Кроме того, подрядчики освобождаются от налогообложения, что позволит снизить стоимость строительства и сделать приобретение частных домов доступнее.