Законопроект обезопасит россиян от нечестных подрядчиков

В Госдуму были внесены законопроекты, которые позволят финансировать строительство частных домов через эскроу-счета. Главная цель этих законопроектов — обезопасить граждан от мошенничества подрядчиков и предотвратить случаи обмана при строительстве частных домов. Это также сделает процесс строительства более доступным для всех. Депутат Сергей Колунов уверен, что Государственная дума поддержит эти законодательные инициативы, разработанные правительством по поручению президента, пишет 360tv.ru.