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иллюстрация

Всего лишь за год. В Омске стоимость гаражей увеличилась на 20%

31 октября 2023, 06:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске стоимость гаражей увеличилась на 20% всего лишь за год

Цены боксов для автомобилей в Омске выше, чем в целом по России.

Стало известно, как изменились цены на гаражи в Омске. По данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость бокса для автомобиля стоит около 300 тыс рублей. Как оказалось, эта одна из самых доступных по стране. В Сочи, например, самые дорогие гаражи — 3,5 млн рублей.

К слову, спрос в Омске за год вырос на 4%. Наряду с этим предложений стало меньше на 24%. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов отметил, что покупать гараж в России дешевле больше чем в два раза, чем брать машино-место. Дело в том, что во многих боксах нет электричества и отопления.

Средняя цена машиноместа по стране составляет 800 тыс рублей. В Омске его продают за 500 тыс рублей. А площадка для авто в Сочи стоит также дорого, как и гараж, — 1,7 млн рублей. Из-за тенденции к росту цен на машиноместа происходит замещение их на гаражи, заметил Изотов.

Так, в Омской области автомобилисты стали на 7% чаще искать аренду гаражей. За год цена на гаражи выросла здесь на 20%. В России же в среднем стоимость на 3% меньше.

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#Экономика#Омск#Омская область#Автомобиль#Автомобилисты#Новости#Гараж#Алина Ясинская
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