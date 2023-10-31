Всего лишь за год. В Омске стоимость гаражей увеличилась на 20%

К слову, спрос в Омске за год вырос на 4%. Наряду с этим предложений стало меньше на 24%. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов отметил, что покупать гараж в России дешевле больше чем в два раза, чем брать машино-место. Дело в том, что во многих боксах нет электричества и отопления.