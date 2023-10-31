Всего лишь за год. В Омске стоимость гаражей увеличилась на 20%

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Стало известно, как изменились цены на гаражи в Омске. По данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость бокса для автомобиля стоит около 300 тыс рублей. Как оказалось, эта одна из самых доступных по стране. В Сочи, например, самые дорогие гаражи — 3,5 млн рублей.
К слову, спрос в Омске за год вырос на 4%. Наряду с этим предложений стало меньше на 24%. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов отметил, что покупать гараж в России дешевле больше чем в два раза, чем брать машино-место. Дело в том, что во многих боксах нет электричества и отопления.
Средняя цена машиноместа по стране составляет 800 тыс рублей. В Омске его продают за 500 тыс рублей. А площадка для авто в Сочи стоит также дорого, как и гараж, — 1,7 млн рублей. Из-за тенденции к росту цен на машиноместа происходит замещение их на гаражи, заметил Изотов.
Так, в Омской области автомобилисты стали на 7% чаще искать аренду гаражей. За год цена на гаражи выросла здесь на 20%. В России же в среднем стоимость на 3% меньше.