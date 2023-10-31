Водителям РФ напомнили о необходимости оснастить авто ABS к 1 декабря 2023 году

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
С начала декабря 2023 года водителям в России придется оборудовать свои автомобили системой ABS.
Ранее, с лета 2022 года, было разрешено отсутствие этой системы, но теперь требования стали более строгими. Нарушители, использующие несезонные шины, также будут оштрафованы на 500 рублей, пишет runews24.ru.
Информация о новых правилах была предоставлена еще в начале ноября 2023 года, однако их введение было отложено на более поздний срок.