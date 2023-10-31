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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Водителям РФ напомнили о необходимости оснастить авто ABS к 1 декабря 2023 году

31 октября 2023, 06:03

С начала декабря 2023 года водителям в России придется оборудовать свои автомобили системой ABS.

Ранее, с лета 2022 года, было разрешено отсутствие этой системы, но теперь требования стали более строгими. Нарушители, использующие несезонные шины, также будут оштрафованы на 500 рублей, пишет runews24.ru.

Информация о новых правилах была предоставлена еще в начале ноября 2023 года, однако их введение было отложено на более поздний срок.

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