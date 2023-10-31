В Подмосковном Подольске девушка воткнула нож в спину коллеге на работе

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По информации телеграм-канала SHOT, Гена и Виолетта, одногодки, снимают квартиру в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на складе Wildberries. Он занимается сборкой товаров, она — упаковкой.
В выходной день, когда они были дома, возник конфликт между молодыми людьми из-за грязной посуды. Ситуация становилась все более напряженной, и в какой-то момент парень толкнул девушку, а затем ушел в другую комнату. В ответ она схватила нож, догнала его и вонзила его ему в спину.
Молодого человека доставили в больницу на скорой помощи, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента, пишет ФедералПресс.