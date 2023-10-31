В Подмосковном Подольске девушка воткнула нож в спину коллеге на работе

В выходной день, когда они были дома, возник конфликт между молодыми людьми из-за грязной посуды. Ситуация становилась все более напряженной, и в какой-то момент парень толкнул девушку, а затем ушел в другую комнату. В ответ она схватила нож, догнала его и вонзила его ему в спину.