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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

В Подмосковном Подольске девушка воткнула нож в спину коллеге на работе

31 октября 2023, 12:35
В Подмосковном Подольске 20-летняя женщина воткнула нож в спину своему коллеге по работе в Wildberries, с которым она проживала. Молодого человека доставили в медицинское учреждение.

По информации телеграм-канала SHOT, Гена и Виолетта, одногодки, снимают квартиру в микрорайоне Климовск в Подольске и работают на складе Wildberries. Он занимается сборкой товаров, она — упаковкой.

В выходной день, когда они были дома, возник конфликт между молодыми людьми из-за грязной посуды. Ситуация становилась все более напряженной, и в какой-то момент парень толкнул девушку, а затем ушел в другую комнату. В ответ она схватила нож, догнала его и вонзила его ему в спину.

Молодого человека доставили в больницу на скорой помощи, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Правоохранительные органы начали расследование данного инцидента, пишет ФедералПресс.

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