В компании Игоря Зуги прокомментировали решение, связанное с Узбекистаном

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В публичном акционерном обществе «ОНХП» (до 2017 года «Омскнефтехимпроект») прокомментировали для Города55 сегодняшние новости о представительстве в Узбекистане. Мы писали о том, что совет директоров ПАО единогласно решил его закрыть.
— Представительство не является юридическим лицом и, как правило, открывается для ведения рекламной деятельности на территории какого-либо государства, — объяснила директор департамента стратегии и развития «ОНХП» Марина Нос. — ПАО «ОНХП» работает в Узбекистане напрямую, имеет там соответствующие лицензии. Сейчас мы выполняем в этой стране крупный проект для уважаемого заказчика.
Таким образом, по судьбе представительства не стоит судить о перспективности для компании работы в отдельно взятой стране. В любом случае у «ОНХП» есть филиал в Сербии, представительство в Казахстане, а в апреле текущего года было принято решение об открытии представительства в Китае.