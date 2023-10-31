В компании Игоря Зуги прокомментировали решение, связанное с Узбекистаном

Таким образом, по судьбе представительства не стоит судить о перспективности для компании работы в отдельно взятой стране. В любом случае у «ОНХП» есть филиал в Сербии, представительство в Казахстане, а в апреле текущего года было принято решение об открытии представительства в Китае.