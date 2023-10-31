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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:04

«В Узбекистане работаем напрямую»: в ОНХП объяснили закрытие представительства

В компании Игоря Зуги прокомментировали решение, связанное с Узбекистаном

31 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI

«В Узбекистане работаем напрямую»: в ОНХП объяснили закрытие представительства

По словам одного из топ-менеджеров, среднеазиатская страна остается перспективным направлением работы.

В публичном акционерном обществе «ОНХП» (до 2017 года «Омскнефтехимпроект») прокомментировали для Города55 сегодняшние новости о представительстве в Узбекистане. Мы писали о том, что совет директоров ПАО единогласно решил его закрыть.

— Представительство не является юридическим лицом и, как правило, открывается для ведения рекламной деятельности на территории какого-либо государства, — объяснила директор департамента стратегии и развития «ОНХП» Марина Нос. — ПАО «ОНХП» работает в Узбекистане напрямую, имеет там соответствующие лицензии. Сейчас мы выполняем в этой стране крупный проект для уважаемого заказчика.

Таким образом, по судьбе представительства не стоит судить о перспективности для компании работы в отдельно взятой стране. В любом случае у «ОНХП» есть филиал в Сербии, представительство в Казахстане, а в апреле текущего года было принято решение об открытии представительства в Китае.

#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Узбекистан#ОНХП
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