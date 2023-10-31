Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами

Предварительно установлено, что в новостройках микрорайона проживают переселенцы из аварийного жилья, однако условия для жизни здесь оставляют желать лучшего. Подвалы домов затоплены нечистотами из-за неисправности канализации, которую застройщик микрорайона вовремя не передал городу. Кроме того, несмотря на жалобы ситуацией никто не занимается, управляющая компания и администрация округа не решают этот вопрос.