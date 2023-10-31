Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Доследственная проверка о нарушении прав граждан микрорайона «Чередовый» на комфортное и безопасное проживание началась после эфира на одном из федеральных каналов.
Предварительно установлено, что в новостройках микрорайона проживают переселенцы из аварийного жилья, однако условия для жизни здесь оставляют желать лучшего. Подвалы домов затоплены нечистотами из-за неисправности канализации, которую застройщик микрорайона вовремя не передал городу. Кроме того, несмотря на жалобы ситуацией никто не занимается, управляющая компания и администрация округа не решают этот вопрос.
Проверка поможет разобраться во всех обстоятельствах ситуации, а также оценить действия ответственных должностных лиц с правовой точки зрения. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Напомним, что на похожую проблему жаловались и жители села в Омской области. Жильцы домов по улице Береговая села Сыропятское вынуждены терпеть зловонье и дискомфорт из-за жидких бытовых отходов, заполнивших подвалы зданий.