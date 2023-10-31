Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 20:37

Published 31 октября, 20:37

Modified 31 октября, 22:40

Updated 31 октября, 22:40

Российские школьники все чаще попадают в неприятности с вейпами

Российские школьники все чаще попадают в неприятности с вейпами

31 октября 2023, 20:37
Фото: Midjourney
Вейпы становятся все более популярными среди молодежи, несмотря на запреты и предупреждения врачей, что приводит к тому, что подростки становятся зависимыми от никотина и попадают в неприятности, так как продолжают курить.

Будьте осторожны, использование электронных испарителей. Сладкий пар скрывает серьезные проблемы. Нарколог и психиатр Шуров говорит, что в результате использования вейпов у нас может появиться поколение агрессивных глупцов, пишет 360tv.ru.

Молодежь все равно привлекается к электронным испарителям, несмотря на запреты и предупреждения врачей. Отказ от этой любимой игрушки вызывает нервные срывы, и это неудивительно: вейпы быстро зависимы, особенно для подростков, из-за высокого содержания никотина.

В России школьники все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с вейпами. Несмотря на то, что сейчас полностью запрещено продавать эти устройства и жидкости для них лицам младше 18 лет, дети все равно продолжают курить.

Курить и страдать. В октябре этого года одна девочка из Подмосковья погибла. Ученица девятого класса курила в тайне от родителей и обычно делала это ночью, когда все уже спали. Но в последний раз у нее случился сильный приступ. Скорая помощь доставила школьницу в больницу, но к сожалению, ее не удалось спасти.

Такие случаи не редкость. Учителя вынуждены проводить рейды в школах, чтобы остановить массовое курение детей в туалетах. Родители не могут повлиять на своих детей: они даже не признаются, что курят. А если им отбирают устройство, они просто покупают новое и стараются лучше его скрыть.

Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
31 октября, 11:48
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
31 октября, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
31 октября, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
31 октября, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
31 октября, 09:37
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
31 октября, 11:51