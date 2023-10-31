Российские школьники все чаще попадают в неприятности с вейпами

Posted 31 октября, 20:37
Published 31 октября, 20:37
Modified 31 октября, 22:40
Updated 31 октября, 22:40
Будьте осторожны, использование электронных испарителей. Сладкий пар скрывает серьезные проблемы. Нарколог и психиатр Шуров говорит, что в результате использования вейпов у нас может появиться поколение агрессивных глупцов, пишет 360tv.ru.
Молодежь все равно привлекается к электронным испарителям, несмотря на запреты и предупреждения врачей. Отказ от этой любимой игрушки вызывает нервные срывы, и это неудивительно: вейпы быстро зависимы, особенно для подростков, из-за высокого содержания никотина.
В России школьники все чаще сталкиваются с проблемами, связанными с вейпами. Несмотря на то, что сейчас полностью запрещено продавать эти устройства и жидкости для них лицам младше 18 лет, дети все равно продолжают курить.
Курить и страдать. В октябре этого года одна девочка из Подмосковья погибла. Ученица девятого класса курила в тайне от родителей и обычно делала это ночью, когда все уже спали. Но в последний раз у нее случился сильный приступ. Скорая помощь доставила школьницу в больницу, но к сожалению, ее не удалось спасти.
Такие случаи не редкость. Учителя вынуждены проводить рейды в школах, чтобы остановить массовое курение детей в туалетах. Родители не могут повлиять на своих детей: они даже не признаются, что курят. А если им отбирают устройство, они просто покупают новое и стараются лучше его скрыть.