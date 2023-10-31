Российские школьники все чаще попадают в неприятности с вейпами

Курить и страдать. В октябре этого года одна девочка из Подмосковья погибла. Ученица девятого класса курила в тайне от родителей и обычно делала это ночью, когда все уже спали. Но в последний раз у нее случился сильный приступ. Скорая помощь доставила школьницу в больницу, но к сожалению, ее не удалось спасти.