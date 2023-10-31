Приносили деньги в банках и ведрах. Омичи обменяли монет на 2 млн рублей

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Омичи во время акции «Монетная неделя» сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей, сообщили в омском отделении Банка России. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек.
«Люди приносили деньги в рюкзаках, контейнерах для продуктов, банках из-под лекарств. Так, один из участников акции принес в ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль. Другой сдал 13 тысяч монет разных номиналов на сумму 70 тысяч рублей, » — рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
В банке объяснили, что монеты необходимы для расчетов, но они часто оседают в копилках.
Ранее в омском отделении Банка России предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят от имени социальных служб и ЦБ и предлагают в срочном порядке обменять старые пятитысячные банкноты на новые. В противном случае деньги «сгорят».