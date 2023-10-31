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Приносили деньги в банках и ведрах. Омичи обменяли монет на 2 млн рублей

31 октября 2023, 04:59
Фото: 1MI
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Омичи во время «Монетной недели» обменяли в банках монет на 2 млн

Всего жители региона сдали 770 тысяч монет.

Омичи во время акции «Монетная неделя» сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей, сообщили в омском отделении Банка России. Чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек.

«Люди приносили деньги в рюкзаках, контейнерах для продуктов, банках из-под лекарств. Так, один из участников акции принес в ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль. Другой сдал 13 тысяч монет разных номиналов на сумму 70 тысяч рублей, » — рассказал заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

В банке объяснили, что монеты необходимы для расчетов, но они часто оседают в копилках.

Ранее в омском отделении Банка России предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят от имени социальных служб и ЦБ и предлагают в срочном порядке обменять старые пятитысячные банкноты на новые. В противном случае деньги «сгорят».

Предлагают обменять пятитысячные купюры. Омичам рассказали о новом виде мошенничества
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#Экономика#Омск#Магазины#Банк россии#Подарки#Банки#Евгений Игишев#Участники#Монетная неделя#Рубли
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