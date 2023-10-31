Помощь не приходит. Омские сельчане показали коммунальную катастрофу в подъезде

По словам одного из жильцов, в одном подъезде на протяжении уже двух недель стоит вода. Коммунальные службы не обращают на аварию внимания, утверждает проживающая в доме. Подобная картина периодически возникает в доме, однако на откачке воды работы завершаются, никто не ищет причины ее появления.