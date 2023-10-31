Помощь не приходит. Омские сельчане показали коммунальную катастрофу в подъезде

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В одном из домов на территории рабочего поселка Марьяновка возникла серьезная коммунальная проблема. Многоэтажка находится по улице Омская, 79.
«Здесь ходят дети. И мамочки живут, коляски нужно выносить. Все жильцы исправно платят за коммунальные услуги. Но почему-то к нам такое отношение», — отмечает автор видеоролика в паблике «Омск ВК».
По словам одного из жильцов, в одном подъезде на протяжении уже двух недель стоит вода. Коммунальные службы не обращают на аварию внимания, утверждает проживающая в доме. Подобная картина периодически возникает в доме, однако на откачке воды работы завершаются, никто не ищет причины ее появления.