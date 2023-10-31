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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

иллюстрация

Помощь не приходит. Омские сельчане показали коммунальную катастрофу в подъезде

31 октября 2023, 07:26
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области рассказали о доме, где регулярно топит подъезд

Жильцы терпят неудобства из-за воды на протяжении уже двух недель.

В одном из домов на территории рабочего поселка Марьяновка возникла серьезная коммунальная проблема. Многоэтажка находится по улице Омская, 79.

«Здесь ходят дети. И мамочки живут, коляски нужно выносить. Все жильцы исправно платят за коммунальные услуги. Но почему-то к нам такое отношение», — отмечает автор видеоролика в паблике «Омск ВК».
Фото: Омск ВК

По словам одного из жильцов, в одном подъезде на протяжении уже двух недель стоит вода. Коммунальные службы не обращают на аварию внимания, утверждает проживающая в доме. Подобная картина периодически возникает в доме, однако на откачке воды работы завершаются, никто не ищет причины ее появления.

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#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Потоп#Новости#Затопление#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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