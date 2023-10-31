Почти в 10 млн рублей обошлось техприсоединение спорткомплекса и бассейна в Курске

В целом в этом году «Квадра» успела заменить и построить свыше 22,8 км теплосетей. С учетом ремонтов и реконструкций генерирующего оборудования станций размер вложений филиала в подготовку объектов теплосетевого комплекса Курска к отопительному сезону превысил 1,6 миллиарда рублей.