Почти в 10 млн рублей обошлось техприсоединение спорткомплекса и бассейна в Курске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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«Наши специалисты проложат к спорткомплексу 104 метра трубопроводов в износостойкой изоляции, а также смонтируют на участке запорную арматуру, неподвижные опоры и компенсаторы», — рассказал управляющий директор Курского филиала «Квадры» Данил Дунин, пишет kurskcity.ru.
Завершение работ запланировано на ноябрь. В это же время ожидается завершение технического присоединения бассейна Курского госуниверситета, которое началось в середине октября. Стоимость данных работ превысит 5,2 миллиона рублей.
В целом в этом году «Квадра» успела заменить и построить свыше 22,8 км теплосетей. С учетом ремонтов и реконструкций генерирующего оборудования станций размер вложений филиала в подготовку объектов теплосетевого комплекса Курска к отопительному сезону превысил 1,6 миллиарда рублей.
Напомним, в состав филиала АО «Квадра» — «Курская генерация» входят Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, ТЭЦ Северо-Западного района Курска, «Комплекс теплоснабжения», четыре городские котельные.
Акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» в настоящее время является частью дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Уставный капитал АО «Квадра» составляет 19,8 миллиарда рублей. Компания работает в десяти областях Центрального федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В составе АО «Квадра» 19 электростанций, проводится эксплуатация 287 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,75 тысячи км. Общая установленная электрическая мощность компании оценивается в 2,87 ГВт, тепловая — 14,12 тысячи Гкал/ч.