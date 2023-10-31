Планета переходит на новый уровень: что ждет нас в будущем?

Марианна Абравитова уверена, что этот кризис продлится еще долго. Она предсказывает, что все стабилизируется лишь к 2032–2033 годам. Только после этого мы сможем увидеть новый мировой порядок. Люди останутся такими же, какими они есть сейчас, поэтому для одних эти изменения принесут благополучие, а для других — горе и печаль.