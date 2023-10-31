Планета переходит на новый уровень: что ждет нас в будущем?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
За последние несколько лет человечество столкнулось с войнами, природными и техногенными катастрофами, а также с пандемиями. Однако эзотерики утверждают, что это только начало изменений, которые происходят на планете. По их мнению, земля переходит на новый уровень развития, ее вибрации повышаются.
Известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим видением будущего. Она сказала, что мир меняется очень быстро, и мы должны быть готовы к новым испытаниям. В настоящее время мы переживаем резкий скачок в развитии.
Раньше информация доходила до людей медленно и не всегда полноценно. Но сейчас все изменилось — мы можем узнать о событиях за секунды. Это влияет на наше сознание и восприятие мира. Происходит прогрессивный скачок, который уже наблюдается.
Технологии продолжают развиваться, и силы на Земле перераспределяются. Такое переформатирование не может проходить без кризисов. Когда силы центра распадаются на части по всему миру, возникают проблемы. Мы видим огромные потери, например, в тех местах, где вырубают леса.
Марианна Абравитова уверена, что этот кризис продлится еще долго. Она предсказывает, что все стабилизируется лишь к 2032–2033 годам. Только после этого мы сможем увидеть новый мировой порядок. Люди останутся такими же, какими они есть сейчас, поэтому для одних эти изменения принесут благополучие, а для других — горе и печаль.
Через 10 лет наш мир будет совершенно иным. Мы будем жить в другой реальности и, вероятно, удивимся, оглядываясь назад и задаваясь вопросом: «Как это все случилось с нами?»