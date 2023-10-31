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Омский НПЗ показал, как работает цифровая система экологического мониторинга

Омский НПЗ показал, как работает цифровая система экологического мониторинга

31 октября 2023, 02:42
Фото: Римма Злацовская
На нефтеперерабатывающем заводе побывали руководители промышленных предприятий региона. Они ознакомились с опытом внедрения автоматизированной системы мониторинга воздуха.

ОНПЗ посетили представители 14 крупнейших промышленных предприятий Омской области. Они побывали на одной из установок по производству компонентов высокооктанового бензина, которая с прошлого года оснащена датчиками мониторинга выбросов.

Специалисты Омского НПЗ рассказали гостям предприятия о современных инструментах экологического контроля и показали, как работает система мониторинга выбросов — данные с датчиков на производстве передаются напрямую в Росприроднадзор.

«Обеспечение непрерывного автоматизированного мониторинга воздуха является необходимым элементом системы управления охраной окружающей среды на любом современном предприятии. Омский НПЗ — один из лидеров в этой сфере. Мы рассчитываем, что другие омские предприятия используют опыт наших нефтепереработчиков и приложат максимум усилий для экологического оздоровления региона», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Володев.

В свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский заявил, что предприятие открыто к сотрудничеству и готово делиться с омскими промышленниками своими лучшими экологическими практиками и разработками, одна из которых — система автоматизированного мониторинга воздуха. По его мнению, эта технология формирует новые стандарты производства, основанного на принципах открытости перед органами власти и жителями региона.

Напомним, Омский НПЗ «Газпром нефти» стал первым в регионе предприятием, где установлена система экомониторинга. Она внедрена в соответствии с комплексным планом федерального проекта «Чистый воздух» и является частью программы экологической модернизации ОНПЗ. До конца 2024 года предприятие планирует оснастить датчиками контроля выбросов все основные производственные установки. Всего в программу развития

В соответствии с программой развития, Омский НПЗ уже выполнил восемь из девяти запланированных мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Общий объем инвестиций компании превысил 135 млрд рублей.

Датчики не для всех. Как в Омске внедряют экомониторинг
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#Общество#Экология#Омск#Омская область#Промышленность
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