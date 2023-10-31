Омский НПЗ показал, как работает цифровая система экологического мониторинга

В свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский заявил, что предприятие открыто к сотрудничеству и готово делиться с омскими промышленниками своими лучшими экологическими практиками и разработками, одна из которых — система автоматизированного мониторинга воздуха. По его мнению, эта технология формирует новые стандарты производства, основанного на принципах открытости перед органами власти и жителями региона.