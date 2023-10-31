OMODA S5 GT — будьте в центре внимания!

В начале сентября 2023 года на российском рынке стартовали продажи OMODA S5 GT — спортивного городского седана с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 150 л. с., работающим в паре с высокоэффективной роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

Новинка представлена с двумя вариантами комплектаций: Neo и Ultra. В базовой комплектации автомобиль оснащён светодиодной оптикой, 17-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, яркими элементами дизайна, множеством систем безопасности, ассистентами водителя, пакетом «тёплых» опций и эргономичным салоном. Спортивные передние сиденья из высококачественной искусственной кожи, оснащённые вентиляцией и подогревом, обладают развитой боковой поддержкой и обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. А улучшенная шумоизоляция кузова и увеличенная до 4 мм толщина стёкол гарантируют тишину в салоне. Топовая комплектация Ultra дополнена комплексом камер кругового обзора, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания в полосе, системой автономного экстренного торможения, атмосферной подсветкой салона и встроенным видеорегистратором. Внимание к деталям, комфорт, современность и динамичность — вот как можно охарактеризовать OMODA S5 GT. Забронируйте свой технологичный и эффектный автомобиль в салоне официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО. г. Омск, ул. 31-я Рабочая, 1 А. https://keyauto.su/gj44 Реклама. ООО «ЕВРАЗИЯ ВОСТОК» ИНН 5501228904 LjN8JxFyq