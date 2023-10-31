OMODA S5 GT — будьте в центре внимания!

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Новинка представлена с двумя вариантами комплектаций: Neo и Ultra. В базовой комплектации автомобиль оснащён светодиодной оптикой,
17-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, яркими элементами дизайна, множеством систем безопасности, ассистентами водителя, пакетом «тёплых» опций и эргономичным салоном.
Спортивные передние сиденья из высококачественной искусственной кожи, оснащённые вентиляцией и подогревом, обладают развитой боковой поддержкой и обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. А улучшенная шумоизоляция кузова и увеличенная до 4 мм толщина стёкол гарантируют тишину в салоне.
Топовая комплектация Ultra дополнена комплексом камер кругового обзора, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания в полосе, системой автономного экстренного торможения, атмосферной подсветкой салона и встроенным видеорегистратором.
Внимание к деталям, комфорт, современность и динамичность — вот как можно охарактеризовать OMODA S5 GT.
Забронируйте свой технологичный и эффектный автомобиль в салоне официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО.
г. Омск, ул. 31-я Рабочая, 1 А.
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ИНН 5501228904
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