Омичка полгода избивала своих детей и получила 10 месяцев исправительных работ

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Ленинском суде Омска вынесли приговор 40-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что с осени 2022 года по апрель 2023 года омичка злоупотребляла алкоголем и периодически била своих сыновей, 13 и 6 лет. Ранее семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная.
Прокуратура внесла представление руководителю территориального отдела полиции из-за ненадлежащей профилактической работы с семьей.
Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Также женщина должна будет выплатит 30 тысяч рублей в пользу детей.