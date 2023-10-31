Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Иллюстрация

Омичка полгода избивала своих детей и получила 10 месяцев исправительных работ

31 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
Также женщина выплатит 30 тысяч в пользу сыновей.

В Ленинском суде Омска вынесли приговор 40-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что с осени 2022 года по апрель 2023 года омичка злоупотребляла алкоголем и периодически била своих сыновей, 13 и 6 лет. Ранее семья состояла на профилактическом учете как неблагополучная.

Прокуратура внесла представление руководителю территориального отдела полиции из-за ненадлежащей профилактической работы с семьей.

Подсудимая вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Также женщина должна будет выплатит 30 тысяч рублей в пользу детей.

Место в СИЗО. Омича лишили родительских прав из-за жестокого обращения с детьми
Узнать подробнее
#Происшествия#Полиция#Омск#Прокуратура#Суд#Алкоголь#Приговор#Штраф#Насилие#Представление#Неблагополучная семья#Исправительные работы#Евгений Игишев
Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Вчера, 10:37
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Вклад в эмаль. Омский гель для зубов появится в продаже в начале ноября
Сегодня, 08:50