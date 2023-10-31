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Здание на Ленина

Окна забиты листами. На севере Омской области за 1,8 млн продают купеческий дом

31 октября 2023, 11:54
Фото: torgi.gov.ru
Здание на Ленина

На севере Омской области в частные руки отдают исторический особняк на Ленина

Объект культурного наследия, расположенный рядом с Северным драматическим театром, вошел в программу приватизации.

Еще один объект культурного наследия в Таре попал в программу приватизации. Нового владельца ищут для двухэтажного здания на Ленина, 139, которое известно как Дом Шаинского и было построено в конце 19 века.

Здание общей площадью 1075,9 кв. м оценили в 1,808 млн рублей. Отдельно придется заплатить за земельные участки площадью 137 и 571 кв. м. Цена их выкупа 33,3 тысячи и 138,8 тысяч рублей соответственно. Участки предназначены для размещения административных зданий и объектов общественно-делового значения.

Состояние выставленного на продажу здания неудовлетворительное. Со временем у объекта культурного наследия появилась двухэтажная кирпичная пристройка и одноэтажный тамбур с входной группой.

Памятник истории и культурыПамятник истории и культуры
Памятник истории и культурыПамятник истории и культуры
Памятник истории и культуры
Фото: torgi.gov.ru
«Оконные проемы первого этажа забиты металлическими листами, в окнах второго этажа нарушено остекление, подвал засыпан, приямки окон подвала заложены досками. Здание не эксплуатируется, инженерные коммуникации отключены», — говорится в охранном обязательстве, подписанном минкультуры в июле этого года.

Собственник здания, кстати, должен в 2025 году разработать проект реставрации старинного здания. В разное время в здании находились детский дом, Тарский районный информационно-вычислительный центр, книжный магазин.

Напомним, что за 1 рубль в Таре также продают полуразрушенный винный склад на улице Советской, 75. Правда, в качестве задатка за объект культурного наследия придется внести 4 млн рублей.

Рубль и винный склад ваш. Для исторического здания в Омской области ищут владельца
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#Омск#Омская область#Продажа#Торги#Новости#Приватизация#Историческое здание#Тара#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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