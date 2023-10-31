Мышей в цветах палестинского флага выпустили в McDonald's в Бирмингеме

Сначала видео было размещено в TikTok, но утром 31 октября аккаунт, на котором были опубликованы эти кадры, исчез из социальной сети. На видео можно увидеть мужчину с палестинским флагом на голове, который достает коробку из багажника автомобиля с номерными знаками «Свободная Палестина».