Мышей в цветах палестинского флага выпустили в McDonald's в Бирмингеме

Posted 31 октября, 20:43
Published 31 октября, 20:43
Modified 31 октября, 22:45
Updated 31 октября, 22:45
Неизвестный активист вызвал смятение в ресторане McDonald's в Бирмингеме, выпустив на пол целое количество мышей, окрашенных в цвета палестинского флага. Видео этой акции было опубликовано в британской газете The Telegraph, пишет 360tv.ru.
Сначала видео было размещено в TikTok, но утром 31 октября аккаунт, на котором были опубликованы эти кадры, исчез из социальной сети. На видео можно увидеть мужчину с палестинским флагом на голове, который достает коробку из багажника автомобиля с номерными знаками «Свободная Палестина».
Затем активист заходит в McDonald's и высыпает мышей из коробки перед посетителями. Женщина, стоящая у кассы самообслуживания, отпрыгивает от неожиданности. Мужчина выкрикивает неприличные лозунги о Израиле и требует освободить Палестину.
На видео также появляется призыв не покупать ничего в McDonald's, потому что сеть фастфуда пожертвовала продукты израильской армии. Кроме того, зрителей призывают бойкотировать сеть кофеен Starbucks и стриминговый сервис Disney+.
Ранее в Лондоне тысячи людей устроили марш в поддержку Палестины, требуя прекратить конфликт на Ближнем Востоке.