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Posted 31 октября, 20:43

Published 31 октября, 20:43

Modified 31 октября, 22:45

Updated 31 октября, 22:45

Мышей в цветах палестинского флага выпустили в McDonald's в Бирмингеме

Мышей в цветах палестинского флага выпустили в McDonald's в Бирмингеме

31 октября 2023, 20:43
Фото: 1MI
Мужчина с палестинским флагом на голове выпустил мышей, раскрашенных в цвета флага Палестины, в ресторане McDonald's в Бирмингеме, после чего требовал освободить Палестину и призывал бойкотировать McDonald's, Starbucks и Disney+.

Неизвестный активист вызвал смятение в ресторане McDonald's в Бирмингеме, выпустив на пол целое количество мышей, окрашенных в цвета палестинского флага. Видео этой акции было опубликовано в британской газете The Telegraph, пишет 360tv.ru.

Сначала видео было размещено в TikTok, но утром 31 октября аккаунт, на котором были опубликованы эти кадры, исчез из социальной сети. На видео можно увидеть мужчину с палестинским флагом на голове, который достает коробку из багажника автомобиля с номерными знаками «Свободная Палестина».

Затем активист заходит в McDonald's и высыпает мышей из коробки перед посетителями. Женщина, стоящая у кассы самообслуживания, отпрыгивает от неожиданности. Мужчина выкрикивает неприличные лозунги о Израиле и требует освободить Палестину.

На видео также появляется призыв не покупать ничего в McDonald's, потому что сеть фастфуда пожертвовала продукты израильской армии. Кроме того, зрителей призывают бойкотировать сеть кофеен Starbucks и стриминговый сервис Disney+.

Ранее в Лондоне тысячи людей устроили марш в поддержку Палестины, требуя прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

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