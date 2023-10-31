Можно переделать в гостиницу или ТЦ. В Омске за 84 млн продают корпус завода

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Омске выставили на продажу корпус завода микроэлектроники. Здание расположено на улице Харьковской. Общая площадь помещений составляет 24 470 квадратных метров. Здание состоит из административной и производственной части, земля находится в собственности. Стоимость объекта — 84 млн рублей.
Корпус предлагают переделать в гостиницу, торговый центр, апартаменты и другое.
«Здание расположено на 1 линии и находится рядом с АО „Сибирские приборы и системы“, имеется отдельный вход и въезд со стороны ул. Харьковская, есть возможность подъезда и парковки легкового, грузового транспорта со стороны магистралей: ул. Кирова, ул. 4-й Рабочей, ул. Харьковской», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области выставили на продажу конюшню. Готовый бизнес находится в Любинском районе. В лот входит участок в 8 гектаров и кирпичное строение площадью около тысячи квадратных метров.