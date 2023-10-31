Министр здравоохранения Карелии рассказал о смерти двух туристов в поселке Рыбрека

По первоначальным данным, причиной смерти стало отравление выхлопным угарным газом. Согласно информации портала «Мойка 78», погибшим было около 50 лет. Предполагается, что они могли заснуть в закрытой лодке и погибнуть от утечки газа из газовой горелки, пишет ФедералПресс.