Министр здравоохранения Карелии рассказал о смерти двух туристов в поселке Рыбрека

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В социальной сети Охлопков написал: «Трагедия в поселке Рыбрека. Двое туристов, предположительно, из Санкт-Петербурга, найдены мертвыми».
По первоначальным данным, причиной смерти стало отравление выхлопным угарным газом. Согласно информации портала «Мойка 78», погибшим было около 50 лет. Предполагается, что они могли заснуть в закрытой лодке и погибнуть от утечки газа из газовой горелки, пишет ФедералПресс.