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Министр здравоохранения Карелии рассказал о смерти двух туристов в поселке Рыбрека

31 октября 2023, 12:32
Михаил Охлопков, глава министерства здравоохранения Карелии, сообщил о трагедии, произошедшей в поселке Рыбрека, где погибли двое туристов. Предположительно, они приехали из Санкт-Петербурга.

В социальной сети Охлопков написал: «Трагедия в поселке Рыбрека. Двое туристов, предположительно, из Санкт-Петербурга, найдены мертвыми».

По первоначальным данным, причиной смерти стало отравление выхлопным угарным газом. Согласно информации портала «Мойка 78», погибшим было около 50 лет. Предполагается, что они могли заснуть в закрытой лодке и погибнуть от утечки газа из газовой горелки, пишет ФедералПресс.

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