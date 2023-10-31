Меньше и меньше. Стало известно, насколько сильно сократят омские автобусные маршруты

Так, например, уже с 1 декабря сократится число автобусов на маршруте №24 (Ж/Д вокзал — пос. Солнечный), который в то же время станет магистральным. Теперь на линию будут выходить не 23 автобуса большой вместимости, а 22. При том, что интервал движения муниципального транспорта должен составлять не более 10 минут в часы-пик. Интересно, что на еще одном маршруте, который скоро приобретет статус магистрального, наоборот, увеличилось количество транспорта. Речь идет о маршруте № 29 (микрорайон Первокирпичный — ОНПЗ), куда планируется добавить один автобус.