Меньше и меньше. Стало известно, насколько сильно сократят омские автобусные маршруты

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
На многие маршруты станут пускать меньше единиц транспорта. По информации «NGS55», сокращение коснется 15 автобусных маршрутов, в том числе популярных и затрагивающих разные районы города.
Так, например, уже с 1 декабря сократится число автобусов на маршруте №24 (Ж/Д вокзал — пос. Солнечный), который в то же время станет магистральным. Теперь на линию будут выходить не 23 автобуса большой вместимости, а 22. При том, что интервал движения муниципального транспорта должен составлять не более 10 минут в часы-пик. Интересно, что на еще одном маршруте, который скоро приобретет статус магистрального, наоборот, увеличилось количество транспорта. Речь идет о маршруте № 29 (микрорайон Первокирпичный — ОНПЗ), куда планируется добавить один автобус.
Изменения также затронут маршруты №69 (ул. Стрельникова — ПО «Иртыш») и №73 (пос. Чкаловский — ул. Стрельникова). С началом зимы количество транспорта на них сократится с 14 до 13 и с 25 до 23 соответственно. Сложнее будет добраться и до Светлого: с маршрута №61 (пос. Солнечный — пос. Светлый) также планируют сократить количество средних автобусов на 2.
Кроме того, сократится транспорт на следующих маршрутах: № 17 (Ж/Д вокзал — Новокировское кладбище) — останется 13 автобусов среднего класса вместо 15, на маршруте № 21 (ДСК-2 — Кожевенный завод) — 6 вместо 7. На маршруте № 30 (ул. Лобкова — пос. Армейский) останется 2 микроавтобуса вместо 3, а на маршруте № 32 (ул. Бархатовой — ж/д вокзал) 5 больших автобусов, вместо 5 средних и 6 больших.
Уменьшение транспортных единиц в три раза ждет маршрут № 34 (пл. Победы — пос. Большие Поля), с наступлением зимы по нему будут ходить лишь два автобуса вместо 6. На 58-м маршруте (пос. Чкаловский — ПО «Иртыш») с декабря останется 5 средних и 5 больших автобусов, вместо 8 средних и 5 больших.
Еще по одной единице транспорта уберут с маршрутов № 83 (ул. Стрельникова — Кирпичный завод), № 95 (строительный рынок «Южный» — СТЦ «МЕГА»), № 103 (пос. Солнечный — онкодиспансер). На маршруте № 109 (пос. Солнечный — Речной порт) количество машин уменьшится сразу на 10 — с 18 до 8. И, наконец, на маршруте № 119 (пос. Чкаловский — микрорайон Осташково) — на 4.
«Количество автобусов по маршруту № 109 сокращено в связи с временным изменением троллейбусного маршрута № 7, который, практически полностью дублирует автобусный маршрут № 109. Помимо этого, в данном направлении (пос. Солнечный — Левобережье — Телецентр — площадь Ленина) по временно измененной схеме осуществляются перевозки троллейбусным маршрутом № 16, также дублирующем на данном участке схему автобусного маршрута № 109, — передает „NGS55“ слова мэрии.
Однако на некоторых маршрутах ситуация изменится в обратную сторону. Так, с 1 декабря на маршрут № 26 (микрорайон Булатова — пос. Чкаловский) будут выходить 10 автобусов вместо 9, еще два — на 72-й маршрут (пос. Чкаловский — микрорайон Амурский-2), а на 78-й (пос. Солнечный — Биофабрика) — 4.