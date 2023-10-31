Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»

К слову, рядом с «Бауцентром» на Левом берегу находится лесной массив, за судьбу которого сильно переживают местные жители. Сначала на него посягнул питерский застройщик, который возводит в районе Волгоградской улицы ЖК «Зеленая река». А не так давно омичи видели группу неизвестных, помечавших красной краской березы. В администрации Омска сообщили Городу55, что разрешения на снос деревьев на этой территории не выдавали.