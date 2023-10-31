Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Стало известно, где в Омске планируют организовать новое общественное пространство. Речь идет про парк «Патриот». Под его размещение рассматриваются две локации.
Как рассказал «СуперОмску» председатель совета омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» Геннадий Павлов, парк думают разбить рядом с «Бауцентром» у Сыропятского тракта. Также есть идея благоустроить под него территорию за мостом 60-летия ВЛКСМ на Левобережье, которую местные называют «Лампочка».
«Парк „Патриот“ — это широкомасштабное мероприятие. В любом таком парке собрана вся история данной территории. Есть разговор, чтобы у нас начать ее с Ермака, включая все исторические события, которые были на территории Омской области. Здесь имеется в виду и участие омичей в Бородинском сражении, Гражданской войне, Отечественной войне и так далее. То есть такой набор исторических событий данной территории», — сообщил Павлов.
Напомним, что в парке «Патриот» хотят разместить образцы военной техники и стрелковый тир. Его планируют создать как центр патриотического воспитания молодых людей. Ранее звучала мысль, чтобы организовать его на территории бывшего кадетского корпуса в центре Омска. По всей видимости, эта идея не прижилась.
К слову, рядом с «Бауцентром» на Левом берегу находится лесной массив, за судьбу которого сильно переживают местные жители. Сначала на него посягнул питерский застройщик, который возводит в районе Волгоградской улицы ЖК «Зеленая река». А не так давно омичи видели группу неизвестных, помечавших красной краской березы. В администрации Омска сообщили Городу55, что разрешения на снос деревьев на этой территории не выдавали.