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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

иллюстрация

Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»

31 октября 2023, 09:37
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны локации, где планируют разместить новый парк «Патриот»

В будущем здесь планируются мероприятия по воспитанию патриотического духа молодежи.

Стало известно, где в Омске планируют организовать новое общественное пространство. Речь идет про парк «Патриот». Под его размещение рассматриваются две локации.

Как рассказал «СуперОмску» председатель совета омской городской общественной организации «Совет ветеранов и пенсионеров» Геннадий Павлов, парк думают разбить рядом с «Бауцентром» у Сыропятского тракта. Также есть идея благоустроить под него территорию за мостом 60-летия ВЛКСМ на Левобережье, которую местные называют «Лампочка».

«Парк „Патриот“ — это широкомасштабное мероприятие. В любом таком парке собрана вся история данной территории. Есть разговор, чтобы у нас начать ее с Ермака, включая все исторические события, которые были на территории Омской области. Здесь имеется в виду и участие омичей в Бородинском сражении, Гражданской войне, Отечественной войне и так далее. То есть такой набор исторических событий данной территории», — сообщил Павлов.

Напомним, что в парке «Патриот» хотят разместить образцы военной техники и стрелковый тир. Его планируют создать как центр патриотического воспитания молодых людей. Ранее звучала мысль, чтобы организовать его на территории бывшего кадетского корпуса в центре Омска. По всей видимости, эта идея не прижилась.

К слову, рядом с «Бауцентром» на Левом берегу находится лесной массив, за судьбу которого сильно переживают местные жители. Сначала на него посягнул питерский застройщик, который возводит в районе Волгоградской улицы ЖК «Зеленая река». А не так давно омичи видели группу неизвестных, помечавших красной краской березы. В администрации Омска сообщили Городу55, что разрешения на снос деревьев на этой территории не выдавали.

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#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Парк#Новости#Общественное пространство#Алина Ясинская#Патриотическое воспитание
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