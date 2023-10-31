Кудук-Чилик и Тумба. Омичам рассказали о необычных названиях поселений в регионе

Кроме того, благодаря государственному каталогу географических названий региона, выяснилось, что посетить Камчатку и Крым можно не выезжая за пределы Омской области. Все потому, что деревня Камчатка расположена в границах Пановского сельского поселения, а немного южнее, в Полтавском районе, есть населенный пункт, названный в честь другого полуострова — Крым.