Кудук-Чилик и Тумба. Омичам рассказали о необычных названиях поселений в регионе

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Оказалось, что в Омской области много населенных пунктов с необычными названиями. Так, например, в Тарском районе есть деревня Большие Кучки, а в Андреевском сельском поселении — деревня Половинки.
Кроме того, благодаря государственному каталогу географических названий региона, выяснилось, что посетить Камчатку и Крым можно не выезжая за пределы Омской области. Все потому, что деревня Камчатка расположена в границах Пановского сельского поселения, а немного южнее, в Полтавском районе, есть населенный пункт, названный в честь другого полуострова — Крым.
Интересные топонимы встречаются на территории всей области. Например, в Усть-Ишимском районе есть деревня Большая Тебеня, в Называевском — Тупицыно, а в Саргатском районе — Увальная Бития. В Нижнеомском районе существует населенный пункт с названием медвежья грива, а в Русско-Полянском — деревни Там-Чилик и Джон-Чилик. Похожее название можно встретить в Азовском районе, где деревня называется Кудук-Чилик.
В Исилькульском районе находится деревня Мясники, в Калачинском районе — Индейка и Розенталь, а в Крутинском — Ик. Деревни Голубки и Кочки расположились в Любинском районе, а Элита и Тумба — Москаленском. В пресс-службе управления Росреестра отметили, что это только малая часть необычных названий.
«В Государственном каталоге географических наименований Омской области учтено 6625 географических объектов, из которых 1498 — населенные пункты. Последние массовые переименования сел в регионе относятся к 1960-м годам, когда колхозам и совхозам присваивали статус населенных пунктов. Сейчас чаще всего может меняться лишь тип географического объекта. Например, в прошлом году населенный пункт Яготово в Большереченском районе сменил свой тип с села на деревню», — рассказал руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.
Напомним, что недавно в Госдуму был внесен законопроект, авторы которого предложили установить запрет на использование в названиях населенных пунктов слов, принижающих достоинство жителей. Положения документа предусматривают, что у муниципальных образований появится возможность менять названия географических объектов.