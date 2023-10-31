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Тренерский штаб по-прежнему доверяет Василию Демченко

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко

31 октября 2023, 18:59
Фото: ХК Авангард
Тренерский штаб по-прежнему доверяет Василию Демченко

Главный тренер омского «Авангарда» пояснил, когда вернется Василий Демченко

Михаил Кравец считает, что в данный момент все зависит только от самого игрока.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дальнейших перспективах вратаря команды Василия Демченко.

«По Демченко, в первую очередь, инициатива должна исходить от него самого. Мы ему как доверяли, так и доверяем, и сейчас все в его руках. Скажем так, главное, чтобы на тренировке я увидел, что он, дескать, все ловит и отбивает и задумался, а чего этот вратарь не играет. Как только это произойдет, значит, он вылез», — пояснил Кравец.

Напомним, после нестабильной игры Демченко в сентября ворота омичей по большей части сейчас защищает Илья Проскуряков, а в сегодняшней игре с нижегородским «Торпедо» на лед вышел Андрей Мишуров.

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал о судьбе вратаря Василия Демченко
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