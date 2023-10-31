Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дальнейших перспективах вратаря команды Василия Демченко.
«По Демченко, в первую очередь, инициатива должна исходить от него самого. Мы ему как доверяли, так и доверяем, и сейчас все в его руках. Скажем так, главное, чтобы на тренировке я увидел, что он, дескать, все ловит и отбивает и задумался, а чего этот вратарь не играет. Как только это произойдет, значит, он вылез», — пояснил Кравец.
Напомним, после нестабильной игры Демченко в сентября ворота омичей по большей части сейчас защищает Илья Проскуряков, а в сегодняшней игре с нижегородским «Торпедо» на лед вышел Андрей Мишуров.