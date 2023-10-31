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Михаил Кравец назвал условия для победы в каждой игре

Главный тренер омского «Авангарда» о взлетах и падениях: «Победа — это мокрые трусы»

31 октября 2023, 18:36
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец назвал условия для победы в каждой игре

Наставник омского «Авангарда» Кравец эмоционально высказался об успехах команды

По мнению Михаила Кравца, если нет желания и цели, то лучше вообще не выходить на лед.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец порассуждал о нестабильной игре команды в текущем сезоне, — когда серии удачных игр чередуются с откровенно провальными.

«Главное — это желание, желание побеждать и выигрывать. Это должно присутствовать у всех игроков, так как это наша основная цель. Если нет желания, то лучше вообще не выходить и не играть», — уверен Кравец.

Одним из главных слагаемых победы тренер омичей назвал полную самоотдачу во время каждой игры.

«Победить как раз и помогает то самое желание и полная самоотдача. Только когда приходишь в раздевалку с мокрыми хоккейными трусами, тогда и понимаешь, что все отдал для победы», — считает Кравец.

Напомним, как ранее сообщал Город55 сегодня омский «Авангард» не без труда во второй раз в сезоне одолел нижегородское «Торпедо».

Омский «Авангард» напряженно победил нижегородский «Торпедо»
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