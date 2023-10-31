Главный тренер омского «Авангарда» о взлетах и падениях: «Победа — это мокрые трусы»

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец порассуждал о нестабильной игре команды в текущем сезоне, — когда серии удачных игр чередуются с откровенно провальными.
«Главное — это желание, желание побеждать и выигрывать. Это должно присутствовать у всех игроков, так как это наша основная цель. Если нет желания, то лучше вообще не выходить и не играть», — уверен Кравец.
Одним из главных слагаемых победы тренер омичей назвал полную самоотдачу во время каждой игры.
«Победить как раз и помогает то самое желание и полная самоотдача. Только когда приходишь в раздевалку с мокрыми хоккейными трусами, тогда и понимаешь, что все отдал для победы», — считает Кравец.
Напомним, как ранее сообщал Город55 сегодня омский «Авангард» не без труда во второй раз в сезоне одолел нижегородское «Торпедо».