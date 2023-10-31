Эксперт назвала случаи, когда в чистке ушей нужна помощь врача

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как пишет NEWS.ru, некоторым людям требуется помощь со стороны профессионала при очищении ушей. Такими людьми являются те, у кого есть проблемы с повышенным накоплением серы или узкими ушными проходами, рассказала Чиркова.
Врач-терапевт подчеркнула, что наличие серной пробки может привести к ухудшению слуха и даже вызвать осложнения, если пробка находится в ухе продолжительное время. Поэтому важно удалить серную пробку как можно скорее. В то же время, эксперт рекомендует не пытаться удалять пробку самостоятельно, поскольку без помощи опытного специалиста это может оказаться опасным и повлечь за собой риск проталкивания пробки глубоко к перепонке.
Чиркова также советует обратиться к отоларингологу для получения профессиональной помощи и поясняет, что только опытный специалист может безопасно промыть ушной проход и удалить накопившуюся серу с помощью профессиональных инструментов. Кроме того, отоларинголог может дать советы относительно использования профилактических капель.