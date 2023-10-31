Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Эксперт назвала случаи, когда в чистке ушей нужна помощь врача

Эксперт назвала случаи, когда в чистке ушей нужна помощь врача

31 октября 2023, 13:31
Фото: Midjourney
Терапевт Ольга Чиркова поделилась профессиональными рекомендациями о том, когда следует обратиться к специалисту для чистки ушей.

Как пишет NEWS.ru, некоторым людям требуется помощь со стороны профессионала при очищении ушей. Такими людьми являются те, у кого есть проблемы с повышенным накоплением серы или узкими ушными проходами, рассказала Чиркова.

Врач-терапевт подчеркнула, что наличие серной пробки может привести к ухудшению слуха и даже вызвать осложнения, если пробка находится в ухе продолжительное время. Поэтому важно удалить серную пробку как можно скорее. В то же время, эксперт рекомендует не пытаться удалять пробку самостоятельно, поскольку без помощи опытного специалиста это может оказаться опасным и повлечь за собой риск проталкивания пробки глубоко к перепонке.

Чиркова также советует обратиться к отоларингологу для получения профессиональной помощи и поясняет, что только опытный специалист может безопасно промыть ушной проход и удалить накопившуюся серу с помощью профессиональных инструментов. Кроме того, отоларинголог может дать советы относительно использования профилактических капель.

Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
Сегодня, 11:48
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
Сегодня, 11:51