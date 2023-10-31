Эксперт назвала случаи, когда в чистке ушей нужна помощь врача

Врач-терапевт подчеркнула, что наличие серной пробки может привести к ухудшению слуха и даже вызвать осложнения, если пробка находится в ухе продолжительное время. Поэтому важно удалить серную пробку как можно скорее. В то же время, эксперт рекомендует не пытаться удалять пробку самостоятельно, поскольку без помощи опытного специалиста это может оказаться опасным и повлечь за собой риск проталкивания пробки глубоко к перепонке.