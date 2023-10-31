Экономист Новикова: в России могут вырасти цены на косметику

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В ближайшее время в России возможно повышение цен на шоколад. Некоторые отечественные производители уже уведомили магазины о том, что их продукция станет дороже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам председателя Ассоциации компаний розничной торговли, Игоря Караваева, такое подорожание связано с рядом факторов. Внешние из них включают урожай какао-бобов в странах-поставщиках сырья. Внутренние факторы включают в себя увеличение стоимости импорта сырья из-за разницы в курсе валют.
Экономист Екатерина Новикова отметила, что подорожание затронет не только шоколад, но и другие продукты, содержащие какао. Это может включать в себя, например, косметические средства.