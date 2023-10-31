Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Экономист Новикова: в России могут вырасти цены на косметику

Экономист Новикова: в России могут вырасти цены на косметику

31 октября 2023, 09:37
Фото: Midjourney
В России цены на шоколад могут подняться из-за внешних и внутренних факторов, что затронет не только сладкую сторону жизни населения, но и цены на другие косметические средства; отмечается, что некоторые отечественные производители уже уведомили о подорожании своей продукции торговые сети.

В ближайшее время в России возможно повышение цен на шоколад. Некоторые отечественные производители уже уведомили магазины о том, что их продукция станет дороже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам председателя Ассоциации компаний розничной торговли, Игоря Караваева, такое подорожание связано с рядом факторов. Внешние из них включают урожай какао-бобов в странах-поставщиках сырья. Внутренние факторы включают в себя увеличение стоимости импорта сырья из-за разницы в курсе валют.

Экономист Екатерина Новикова отметила, что подорожание затронет не только шоколад, но и другие продукты, содержащие какао. Это может включать в себя, например, косметические средства.

Подпишитесь
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
Вчера, 10:37
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Вклад в эмаль. Омский гель для зубов появится в продаже в начале ноября
Сегодня, 08:50