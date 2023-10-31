Экономист Новикова: в России могут вырасти цены на косметику

В России цены на шоколад могут подняться из-за внешних и внутренних факторов, что затронет не только сладкую сторону жизни населения, но и цены на другие косметические средства; отмечается, что некоторые отечественные производители уже уведомили о подорожании своей продукции торговые сети.

В ближайшее время в России возможно повышение цен на шоколад. Некоторые отечественные производители уже уведомили магазины о том, что их продукция станет дороже, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам председателя Ассоциации компаний розничной торговли, Игоря Караваева, такое подорожание связано с рядом факторов. Внешние из них включают урожай какао-бобов в странах-поставщиках сырья. Внутренние факторы включают в себя увеличение стоимости импорта сырья из-за разницы в курсе валют. Экономист Екатерина Новикова отметила, что подорожание затронет не только шоколад, но и другие продукты, содержащие какао. Это может включать в себя, например, косметические средства.