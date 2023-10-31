Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новость №1. Во время «Монетной недели» омичи обменяли в банках монет на 2 млн
В отделении Банка России рассказали, что во время «Монетной недели» жители города сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей. Отмечается, что чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек. В банке объяснили, что монеты необходимы для расчетов, но они часто оседают в копилках, а потому такая акция удобна и полезна для всех.
Новость №2. Жители Омской области рассказали о доме, где регулярно топит подъезд
В одном из домов на территории рабочего поселка Марьяновка возникла серьезная коммунальная проблема — две недели назад там затопило подъезд. По словам местного жителя, в многоэтажке живут молодые мамы и дети, которые могут пострадать, спускаясь по мокрой деревянной лестнице. Кроме того, в одном подъезде на протяжении уже двух недель стоит вода. Коммунальные службы не обращают на аварию внимания, утверждает проживающая в доме.
Новость №3. Стали известны самые необычные названия поселений Омской области
Оказалось, что в Омской области много населенных пунктов с необычными названиями. Благодаря государственному каталогу географических названий региона, выяснилось, что посетить Камчатку и Крым можно не выезжая за пределы Омской области, ведь на территории региона есть деревни с такими названиями. Интересные топонимы встречаются на территории всей области. Например, в Нижнеомском районе существует населенный пункт с названием медвежья грива, а в Русско-Полянском — деревни Там-Чилик и Джон-Чилик.