Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня

В отделении Банка России рассказали, что во время «Монетной недели» жители города сдали в банки 770 тысяч монет на сумму более 2 млн рублей. Отмечается, что чаще всего жители региона приносили монеты в 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек. В акции участвовало почти 1400 человек. В банке объяснили, что монеты необходимы для расчетов, но они часто оседают в копилках, а потому такая акция удобна и полезна для всех.