Большая часть регионов РФ испытывает нехватку педагогов

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Published Сегодня, 08:31
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Недостаток педагогов по физике и информатике наблюдается в большинстве регионов, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область, Краснодарский край. Также Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области испытывают недостаток учителей русского языка и литературы, пишет runews24.ru.
Преподаватели английского и других иностранных языков требуются в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, а также в Удмуртии и других регионах.
Увеличение численности населения в Калужской области и Пермском крае приводит к дефициту учителей начальных классов. В Удмуртии не хватает педагогов в детских садах. А Тамбовская, Владимирская и Астраханская области испытывают недостаток педагогов-психологов. В то время Ленинградская область сталкивается с нехваткой учителей музыки и пения.
Одной из причин недостатка учителей является то, что преподавателями чаще становятся молодые женщины, которые могут решить продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Студентам, обучающимся на педагогических специальностях в вузах, доступны различные альтернативные профессии, что также влияет на недостаток квалифицированных учителей.