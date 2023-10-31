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Большая часть регионов РФ испытывает нехватку педагогов

31 октября 2023, 08:31
По данным исследования, проведенного РБК в 85 регионах, в образовательных учреждениях России не хватает преподавателей различных профилей. В 40 регионах отмечается высокий спрос на учителей математики, русского языка и иностранных языков.

Недостаток педагогов по физике и информатике наблюдается в большинстве регионов, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область, Краснодарский край. Также Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области испытывают недостаток учителей русского языка и литературы, пишет runews24.ru.

Преподаватели английского и других иностранных языков требуются в Томской, Амурской, Челябинской, Белгородской областях, а также в Удмуртии и других регионах.

Увеличение численности населения в Калужской области и Пермском крае приводит к дефициту учителей начальных классов. В Удмуртии не хватает педагогов в детских садах. А Тамбовская, Владимирская и Астраханская области испытывают недостаток педагогов-психологов. В то время Ленинградская область сталкивается с нехваткой учителей музыки и пения.

Одной из причин недостатка учителей является то, что преподавателями чаще становятся молодые женщины, которые могут решить продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Студентам, обучающимся на педагогических специальностях в вузах, доступны различные альтернативные профессии, что также влияет на недостаток квалифицированных учителей.

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