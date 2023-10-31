Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства

Из-за халатного отношения к работе и противоправных действий ответственных лиц 10 многоквартирных домов до сих пор не сданы в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. В строительство вложили средства 457 человек, однако так ничего и не получили.