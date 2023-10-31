Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По версии следствия, с 2020 года сотрудники организации ненадлежащим образом выполняли свою работу и злоупотребляли своим положением, что стало причиной ряда нарушений прав и законных интересов дольщиков.
Из-за халатного отношения к работе и противоправных действий ответственных лиц 10 многоквартирных домов до сих пор не сданы в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. В строительство вложили средства 457 человек, однако так ничего и не получили.
По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Сейчас следственное управление проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц.