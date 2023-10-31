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В Омске возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в долевом строительстве

Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства

31 октября 2023, 13:39
Фото: 1MI

В Омске возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в долевом строительстве

Некоммерческая организация подозревается в халатном отношении к своим обязанностям и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с 2020 года сотрудники организации ненадлежащим образом выполняли свою работу и злоупотребляли своим положением, что стало причиной ряда нарушений прав и законных интересов дольщиков.

Из-за халатного отношения к работе и противоправных действий ответственных лиц 10 многоквартирных домов до сих пор не сданы в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. В строительство вложили средства 457 человек, однако так ничего и не получили.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Сейчас следственное управление проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств преступления и виновных лиц.

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#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#СУ СКР#Долевое участие в строительстве#Обманутые дольщики#Новости#СУ СКР Омской области#Долевая собственность#Анастасия Баянова
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