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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

У Виталия Хоценко появился новый советник

Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве

31 октября 2023, 06:05
Фото: страница Артема Наркевича в ВК

У Виталия Хоценко появился новый советник

Он занял пост вчера, 30 октября.

В истории с новым назначением в правительстве Омской области стало чуть больше ясности. Вчера пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева опровергла сообщение о том, что Артема Наркевича представили омским медикам как нового главу минздрава. Однако сегодня выяснилось, что Наркевич все же получил пост в правительстве — и это пост советника.

— Со вчерашнего дня Артем Николаевич является советником по вопросам здравоохранения, — уточнила Ахвердиева. — На сегодняшний день, 31 октября, Александр Григорьевич Мураховский остается министром здравоохранения…

Напомним: 35-летний Наркевич окончил Красноярский медицинский университет, работал на руководящих должностях в вузах Красноярска и Челябинска. Вопрос о его назначении главой минздрава Омской области, по-видимому, остается открытым.

«Такого не было»: в областном правительстве не подтвердили назначение нового министра
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#Омск#Минздрав#Новости#Николай Эйхвальд#Артем Наркевич#Мина Ахвердова#Советники в правительстве
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