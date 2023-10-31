Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В истории с новым назначением в правительстве Омской области стало чуть больше ясности. Вчера пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева опровергла сообщение о том, что Артема Наркевича представили омским медикам как нового главу минздрава. Однако сегодня выяснилось, что Наркевич все же получил пост в правительстве — и это пост советника.
— Со вчерашнего дня Артем Николаевич является советником по вопросам здравоохранения, — уточнила Ахвердиева. — На сегодняшний день, 31 октября, Александр Григорьевич Мураховский остается министром здравоохранения…
Напомним: 35-летний Наркевич окончил Красноярский медицинский университет, работал на руководящих должностях в вузах Красноярска и Челябинска. Вопрос о его назначении главой минздрава Омской области, по-видимому, остается открытым.