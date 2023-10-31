Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве

В истории с новым назначением в правительстве Омской области стало чуть больше ясности. Вчера пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева опровергла сообщение о том, что Артема Наркевича представили омским медикам как нового главу минздрава. Однако сегодня выяснилось, что Наркевич все же получил пост в правительстве — и это пост советника.