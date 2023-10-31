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«Аэрофлот» улучшил финансовые результаты, показав прибыль 16 млрд рублей

«Аэрофлот» улучшил финансовые результаты, показав прибыль 16 млрд рублей

31 октября 2023, 15:05
Фото: ПАО "Аэрофлот"
Компания «Аэрофлот» сообщила о своих финансовых показателях за девять месяцев 2023 года. Скорректированная чистая прибыль компании составила 16 миллиардов рублей, что является положительным результатом по сравнению с убытком в 32,5 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что скорректированная чистая прибыль компании за третий квартал составила 17,6 миллиарда рублей в сравнении с 5,8 миллиарда рублей в прошлом году. Общий объем выручки за январь — сентябрь составил 357,3 миллиарда рублей, что значительно превышает показатель 250,3 миллиарда рублей в 2022 году.

Компания объясняет рост выручки на 42,8% увеличением количества рейсов внутри страны и возобновлением международных рейсов по доступным направлениям. Количество рейсов увеличилось на 11,1%, а на международных направлениях — на 76,4%, что привело к значительному росту пассажирских и грузовых перевозок.

Объем перевезенных пассажиров компании «Аэрофлот» вырос на 19,2%, а пассажирооборот — на 30,8%. Перевозки внутри страны увеличились на 4,2%, а на международных направлениях продемонстрировали удвоение. Грузовые перевозки также выросли на 15,1%, а на международных направлениях — на 26,8%.

В компании отмечают, что контроль над расходами оставался строгим в течение 2023 года, однако основной фактор роста расходов связан с увеличением производственной программы. Также стоит отметить, что на авиационное топливо потрачено на 23,7 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, но 70% роста объемов закупок керосина обусловлено расширением программы перевозок, а 30% — ценовым фактором. Высокие стандарты безопасности полетов также повлекли за собой необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

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