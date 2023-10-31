«Аэрофлот» улучшил финансовые результаты, показав прибыль 16 млрд рублей

В компании отмечают, что контроль над расходами оставался строгим в течение 2023 года, однако основной фактор роста расходов связан с увеличением производственной программы. Также стоит отметить, что на авиационное топливо потрачено на 23,7 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, но 70% роста объемов закупок керосина обусловлено расширением программы перевозок, а 30% — ценовым фактором. Высокие стандарты безопасности полетов также повлекли за собой необходимость поддержания расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.