«Зима берет свое». На борьбу со снегом и льдом в Омске отправили 322 единицы техники

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Омске сегодня, 30 октября, на уборку улиц от снега направили 322 единицы спецтехники, к работе привлекли 252 сотрудника УДХБ. Подробности в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
«Минувшей ночью велась активная обработка проезжей части городских дорог и пешеходных зон песко-соляной смесью — использована 21 тонна реагента. Отмечу, что на окружных базах УДХБ создан достаточный запас пескосолянки — более 62 тысяч тонн, и при необходимости он может быть увеличен», — сообщил градоначальник.
В утренний час пик на в Омске из-за снегопада образовались 7-бальные пробки. Глава региона Виталий Хоценко напомнил омичам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
«Зима берет свое. Сегодня снежно, поэтому всех прошу быть предусмотрительными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Коммунальные службы работают и в городе, и в районах области, но прошу быть всех предельно острожными», — рассказал губернатор.