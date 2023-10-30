Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Сегодня, 30 октября, в Омске в утренний час пик образовались 7-бальные пробки из-за снегопада. Согласным данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено практически во всех частях города.
По состоянию на 09:30 часов значительные заторы наблюдаются на улицах Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Масленникова, Пушкина, Богдана Хмельницкого.
На Левом берегу пробки образовались на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, на метромосту в сторону центра. Движение по Ленинградскому мосту также затруднено. Напомним, что там продолжается капитальный ремонт.
По информации синоптиков, сегодня в течение дня в отдельных районах ожидаются метель, гололедные явления, налипание мокрого снега.