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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

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Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада

30 октября 2023, 03:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в утренний час пик образовались 7-бальные пробки из-за снегопада

Движение затруднено практически на всех основных магистралях.

Сегодня, 30 октября, в Омске в утренний час пик образовались 7-бальные пробки из-за снегопада. Согласным данным сервиса Яндекс.Карты, движение затруднено практически во всех частях города.

По состоянию на 09:30 часов значительные заторы наблюдаются на улицах Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Масленникова, Пушкина, Богдана Хмельницкого.

На Левом берегу пробки образовались на улицах Конева, 70 лет Октября, 3-й Енисейской, на метромосту в сторону центра. Движение по Ленинградскому мосту также затруднено. Напомним, что там продолжается капитальный ремонт.

Движение возле метромоста затрудненоДвижение возле метромоста затруднено
Движение возле метромоста затруднено
Фото: Фото предоставлено читателем Города55

По информации синоптиков, сегодня в течение дня в отдельных районах ожидаются метель, гололедные явления, налипание мокрого снега.

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#Транспорт#Дороги#Снег#Пробки#Снегопад#Омск#Евгений Игишев
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