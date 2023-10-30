Вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 7,5 километров

Вулкан Ключевской (также известный как Ключевская сопка) является самым высоким активным вулканом Евразии. Он имеет форму правильного конуса с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах можно найти около 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где проживает около 4,5 тысяч человек.