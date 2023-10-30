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Вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 7,5 километров

30 октября 2023, 09:27
На Камчатке, на вулкане Ключевская сопка, наблюдается выброс пепла, который достигает высоты до 7,5 километров. Сообщается, что это может быть опасно для авиаперевозок, по информации института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, опубликованной в их Telegram-канале.

Также было замечено движение лавового потока по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне вулкана. И на северо-западном склоне также виден короткий лавовый поток. Местные спасатели предупреждают о возможной ухудшении видимости на дороге Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, что повышает риск ДТП, пишет Pravda.Ru.

Вулкан Ключевской (также известный как Ключевская сопка) является самым высоким активным вулканом Евразии. Он имеет форму правильного конуса с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах можно найти около 80 побочных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи в Усть-Камчатском районе, где проживает около 4,5 тысяч человек.

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