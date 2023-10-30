Все дворы с дефектами в Сахалинской области отремонтируют в 2024 году

Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна напомнила: в текущем году запланировано капитально отремонтировать 97 дворов, из них 56 — по областной программе, еще 41 — по федеральному проекту «1000 дворов». Все работы сегодня находятся на завершающей стадии. Текущий ремонт дворовых территорий в этом году организовали в 1317 дворах, и до сих пор работы не завершены только на шести объектах в Углегорском городском округе.