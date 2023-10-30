Все дворы с дефектами в Сахалинской области отремонтируют в 2024 году

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Губернатор Сахалинской области отметил: в 2023 году власти поставили районам высокую планку по текущим ремонтным работам во дворах и подъездах. Основной объем практически завершен, но предстоит привести в порядок и те объекты, которым нужно текущее обновление.
«Ранее я уже обозначил задачу для министерства ЖКХ и муниципалитетов: доделать все подъезды в 2024 году, такую же работу надо выполнить и по дворам. То есть в порядок должны быть приведены все дворы, где не запланированы капитальные работы. Все сахалинцы и курильчане должны жить в комфорте», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна напомнила: в текущем году запланировано капитально отремонтировать 97 дворов, из них 56 — по областной программе, еще 41 — по федеральному проекту «1000 дворов». Все работы сегодня находятся на завершающей стадии. Текущий ремонт дворовых территорий в этом году организовали в 1317 дворах, и до сих пор работы не завершены только на шести объектах в Углегорском городском округе.
«Особо отмечу, что сначала мы планировали чуть более 1 200 дворов к текущему ремонту, но муниципалитеты набрали хороший темп. Поэтому сделать удалось больше. В лидерах Южно-Сахалинск: ямочный ремонт проведен в 605 дворах. Корсаковский район отчитался о 107, Анивский — о 105, Холмский — о 97. Безусловно, продолжим работу в следующем году», — рассказала Наталия Куприна.
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук добавил: в 2024 году в рамках текущего ремонта в областном центре отремонтируют около 70 дворов. На средства региональной программы на островах капитальные работы ждут около 60 дворовых территорий.
Придомовые территории и подъезды приводят в порядок во всех районах Сахалинской области в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение». В 2023 году уже отремонтировано 3 059 подъездов из 4 тысяч запланированных. В начале октября власти региона выделили дополнительную субсидию — 152 млн рублей на ремонт подъездов. Изначально проект наполовину финансируется из областного бюджета, управляющим компаниям оплачивают 50% стоимости ремонта.
Текущий ремонт подъездов и входных групп предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании проводят благоустройство мест общего пользования — художественное оформление стен, озеленение помещений. Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении «Острова.65», выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Контролируют ход благоустройства как подъездов, так и дворов не только профильные специалисты, но и активные жители. Замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую, озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.